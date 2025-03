Podatnicy zapłacą kartą płatniczą w e-Urzędzie Skarbowym, spółki i inne organizacje będą mogły korzystać z aplikacji e-US, a osoby posługujące się językiem migowym odbędą wideorozmowę z ekspertem Krajowej Administracji Skarbowej.

Wszystkie te nowości pojawią się w I i II kwartale tego roku – wynika z komunikatu Ministerstwa Finansów.

Więcej możliwości zapłaty podatku

Przypomnijmy, że już teraz podatnicy mogą korzystać z usługi Twój e-PIT, czyli gotowego rozliczenia przygotowanego przez Krajową Administrację Skarbową. Trzeba tylko zalogować się do e-Urzędu Skarbowego na stronie www.podatki.gov.pl Można to zrobić, korzystając z: profilu zaufanego, mObywatela, bankowości elektronicznej, e-dowodu.

Jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia pojawi się PIT do zapłaty, to dziś można go zapłacić w e-US przelewem lub blikiem. Lada moment będzie można to zrobić również kartą płatniczą, np. kredytową. Taka możliwość ma się pojawić na koncie w e-US jeszcze w tym miesiącu.

Wideorozmowy z ekspertem KAS

W marcu 2025 r. ma być również wdrożona nowa usługa w ramach Multikanałowego Centrum Komunikacji. Osoby ze szczególnymi potrzebami, posługujące się językiem migowym, będą mogły umówić się na wideorozmowę z ekspertem Krajowej Administracji Skarbowej – wyjaśnia Ministerstwo Finansów.

Przypomnijmy, że Multikanałowe Centrum Komunikacji działa od 2023 r. i umożliwia kontakt ze skarbówką za pomocą różnych kanałów komunikacyjnych, również przez czat oraz e-mail. Pod koniec 2023 r. uruchomiony został Wirtualny Asystent Klienta KASpro, który udziela informacji przez całą dobę.

Infolinia ze skarbówką

Natomiast już 1 października 2024 r. został udostępniony centralny numer infolinii KAS. De facto są to dwa numery:

- (+48) 22 330 03 30 – dla połączeń z telefonów komórkowych,

- 801 055 055 – dla połączeń z telefonów stacjonarnych.

W ten sposób można się skontaktować zarówno z Krajową Informacją Skarbową, jak i z pracownikiem urzędu skarbowego (odmiejscowionego). Kontaktując się z pracownikiem US, podatnik może spytać o swoją indywidualną sprawę. Musi tylko uwierzytelnić się sześciocyfrowym kodem telePIN (ten należy wygenerować na swoim koncie w e-US).

Aplikacja dla wszystkich

Oprócz tego, w czerwcu 2025 r. Ministerstwo Finansów chce umożliwić korzystanie z aplikacji na telefon e-US również spółkom i innym organizacjom.

Przypomnijmy, że aplikacja została udostępniona w styczniu 2025 r. Umożliwia każdemu posiadaczowi smartfona łatwy i szybki dostęp do usług e-Urzędu Skarbowego. Przez aplikację można m.in. złożyć deklarację i wniosek do urzędu skarbowego bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego lub zapłacić podatek. Kto wyraził zgodę na e-Korespondencję, może też odbierać w aplikacji dokumenty od administracji skarbowej.

Na razie jednak z aplikacji mogą korzystać tylko osoby fizyczne.

Dotychczas pobrano już ponad 216 tys. razy – wynika z najnowszych danych MF. Użytkownicy najczęściej przeglądają w ten sposób informacje o zwrotach podatku, swoje rozliczenia, historię deklaracji, a także odbierają dokumenty.

Za pomocą aplikacji podatnicy logują się też do usługi Twój e-PIT. Dotychczas zrobili tak już 400 tys. razy.

Aplikacja e-US jest dostępna w trzech językach: polskim, angielskim i ukraińskim. Można ją pobrać bezpłatnie w sklepach Google Play i App Store. Działa ona na telefonach z systemem operacyjnym Android w wersji nie niższej niż 9.0 (zalecana najnowsza dostępna na rynku) oraz iOS w wersji nie niższej niż 13 – informuje MF.