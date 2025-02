Przekształcenie gruntu rolnego, jego uzbrojenie, uzyskanie pozwolenia na budowę, a następnie jego sprzedaż nie mogą być uznane za działalność wytwórczą. Dlatego stawka ryczałtu przy sprzedaży tej nieruchomości nie wynosi 5,5 proc., tylko 10 proc. – orzekł WSA w Gdańsku.

Chodziło o mężczyznę, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie realizacji projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. Jako formę opodatkowania wybrał on ryczałt.

Grunt w majątku firmy

W 2022 r. kupił grunt rolny. Wprowadził go do firmy jako towar handlowy, z zamiarem zainwestowania w niego, a następnie sprzedaży.

Dwa lata później rzeczywiście go zbył. Przed sprzedażą wybudował na tym gruncie m.in. sieć wodociągową i kanalizację sanitarną, doprowadził do uzyskania warunków dostarczenia gazu i energii elektrycznej, uzyskał pozwolenie na budowę dwóch budynków, wystąpił do prezydenta miasta o nadanie nazwy ulicy dla wyodrębnionej na działce drogi, a także podjął wiele innych nakładów i prac.

Jaki ryczałt?

Uważał, że od przychodu z tej sprzedaży powinien zapłacić ryczałt według stawki 5,5-proc., właściwej m.in. dla działalności wytwórczej (art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 776 ze zm.).

We wniosku o interpretację argumentował, że podjął tak wiele czynności prawnych, organizacyjnych, projektowych i budowlanych, że powstał całkiem nowy przedmiot obrotu gospodarczego – działka budowlana. Zostały więc wyczerpane przesłanki słownikowej definicji wytwarzania - przekonywał.

Dyrektor KIS: Nie ma nowego wyrobu

Nie zgodził się z nim dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. W interpretacji z 18 lipca 2024 r. (sygn. 0115-KDST2-1.4011.293.2024.2.KB) stwierdził, że przeprowadzone przez podatnika działania nie doprowadziły do powstania nowego wyrobu, tylko do wzrostu wartości kupionego wcześniej gruntu. A tego nie można utożsamiać z działalnością wytwórczą – stwierdził fiskus.

Wyjaśnił, że dla tego rodzaju działalności ryczałt wynosi 10 proc., bo jest to świadczenie usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym).

Stanowisko fiskusa potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. Nie zgodził się z podatnikiem, że w wyniku podjętych działań wytworzył on nowy produkt.

- Skoro podatnik nabył działkę i w ramach działalności gospodarczej zainwestował w nią, odrolnił, poczynił określone nakłady, to można to podsumować tylko w jeden sposób – wskutek tych czynności zwiększyła się wartość nabytej nieruchomości gruntowej – uzasadniła wyrok sędzia Elżbieta Rischka.

Podstawa prawna Orzecznictwo Wyrok WSA w Gdańsku z 19 lutego 2025 r., sygn. akt I SA/Gd 784/24

Autor jest doradcą podatkowym