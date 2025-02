Czy korygować Rb-27S, jeśli pomyłka wynika z błędu w systemie księgowym? Czy w Rb-N wykazywać dotacje niewykorzystane przez jednostkę, które są zwracane w roku następnym? Czy ujmować karę umowną w sprawozdaniu Rb-N, jeśli należność ta jest sporna i sprawa trafiła do sądu? Odpowiadamy na pytania Czytelników

Przez błędy w systemie księgowym nie ujęliśmy w sprawozdaniu Rb-27S gminy pełnych należności z konta 221. Chodzi o dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (25 tys. zł i 12 tys. zł). Czy takie sprawozdanie jest wadliwe, skoro opieraliśmy się na gotowym programie księgowym?

Zapytanie ma związek z dochodami gminy z tytułu czynszów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych. Podane dochody w nomenklaturze budżetowej należy kwalifikować jako dochody z mienia jednostki samorządowej. Powinny być one w odpowiedni sposób ujmowane zarówno w ewidencji księgowej, jak i w sprawozdawczości budżetowej.

Jak wynika z pytania, należności z powyższego tytułu były ujmowane w ewidencji na koncie 221. Dla przypomnienia, konto to ma oznaczenie: „Należności z tytułu dochodów budżetowych”. Z opisu konta wynika m.in., że służy do ewidencji należności jednostek z tytułu dochodów budżetowych. Na stronie Wn konta 221 ujmuje się ustalone należności z tytułu dochodów budżetowych i zwroty nadpłat. Z kolei na stronie Ma konta 221 ujmuje się wpłaty należności z tytułu dochodów budżetowych oraz odpisy (zmniejszenia) należności. Konto 221 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności z tytułu dochodów budżetowych, a saldo Ma – stan zobowiązań jednostki budżetowej z tytułu nadpłat w tych dochodach. Należności ewidencjonowane na tym koncie muszą mieć odpowiednie odzwierciedlenie w sprawozdawczości budżetowej. W tym kontekście kluczowy będzie par. 6 ust. 1 pkt 1 oraz par. 9 ust. 2 tego rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Z podanych przepisów wynika, że sprawozdania jednostkowe są sporządzane przez kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników jednostek obsługujących i naczelników urzędów skarbowych na podstawie ewidencji księgowej. Ponadto kwoty wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.

Tu warto też zwrócić uwagę na ustalenia zawarte w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 18 grudnia 2024 r. (znak RIO.I.6001–15/24). RIO stwierdziła w nim nieprawidłowość w następującym zakresie: „(…) w sprawozdaniu jednostkowym Rb-27S za 2023 r. nie wykazano w ogóle ujętych w księgach na koncie 221 należności z tytułu dochodów budżetu dotyczących czynszu za najem lokali użytkowych w kwocie 26 876,51 zł oraz czynszów za najem lokali mieszkalnych w kwocie 1256,66 zł – łącznie 28 133,17 zł”. Jednostka argumentowała, że nie wykazała tych informacji sprawozdawczych z powodu niedoskonałości systemu księgowego, który nie pobierał wszystkich niezbędnych danych. RIO zaś wskazała, że fakt zastosowanej konfiguracji programu księgowego nie zwalnia z obowiązku prawidłowego sporządzenia sprawozdań, w tym weryfikacji zaprezentowanych w nim danych. W ramach wniosku pokontrolnego nakazała jednostce, aby podjęła działania dyscyplinujące wobec osób odpowiedzialnych za przygotowywanie danych do sprawozdań.

Podsumowanie: Jednostka, która nie wykaże danych ujmowanych w ewidencji księgowej – w zakresie należności wynikających z czynszów najmu – w sprawozdaniu Rb-27S, narusza przepisy sprawozdawczości budżetowej. Okoliczności związane z wadliwym funkcjonowaniem systemu księgowego nie zwalniają służb finansowych jednostki z właściwego prezentowania danych w podanym sprawozdaniu.

RIO wykazała w czasie kontroli, że w sprawozdaniu Rb-N urzędu gminy na koniec IV kwartału 2024 r. w pozycji „depozyty na żądanie” rzekomo zawyżyliśmy środki o 2 tys. zł. Są to środki dotacji podlegających zwrotowi w 2025 r., a niewykorzystane w 2024 r. Było to saldo konta 224. Czy jest to błąd? Czy powinniśmy składać zastrzeżenia do kontroli?

Z pytania wynika, że na koncie 224 zostały ujęte środki z tytułu niewykorzystanych dotacji, które podlegają zwrotowi w roku następnym. Przypomnijmy, że konto 224 ma oznaczenie: „Rozrachunki budżetu”. Służy ono do ewidencji rozrachunków z innymi budżetami, a w szczególności:

1) rozliczeń dochodów budżetowych realizowanych przez organy podatkowe na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

2) rozrachunków z tytułu udziałów w dochodach innych budżetów;

3) rozrachunków z tytułu dotacji i subwencji;

4) rozrachunków z tytułu dochodów pobranych na rzecz budżetu państwa.

Konto 224 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn konta 224 oznacza stan należności, a saldo Ma konta 224 – stan zobowiązań budżetu z tytułu pozostałych rozrachunków.

W kontekście metodologii ujmowania danych w sprawozdaniu Rb-N punktem wyjścia będą regulacje prawne rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. W konstrukcji tego sprawozdania przewidziano różne kategorie należności – ze względu na kryterium przedmiotowe. W tym zakresie na uwagę zasługuje par. 13 instrukcji sporządzania sprawozdań (załącznik nr 8). Wynika z niego m.in., że w układzie przedmiotowym prezentowane są należności wynikające z następujących tytułów:

1) papiery wartościowe;

2) pożyczki;

3) gotówka;

4) depozyty.

Do depozytów zalicza się przede wszystkim depozyty złożone w banku. W przypadku takich depozytów wykazuje się stan środków zapisanych na rachunku bankowym w banku, w kolumnie 10 (banki), albo jeżeli rachunek bankowy jest prowadzony przez Narodowy Bank Polski – w kolumnie 9 (bank centralny). Natomiast wolne środki przekazane przez jednostkę sektora finansów publicznych w depozyt lub w zarządzanie ministrowi finansów wykazuje się w kolumnie 5 (grupa I). Depozyty mające charakter gwarancji należytego wykonania zobowiązania (np. depozyty złożone w celu zabezpieczenia należytego wykonania umów) są również objęte tą kategorią, w związku z tym należy wykazywać ten typ depozytów, jeżeli jednostka sporządzająca sprawozdanie złożyła taki depozyt w innym podmiocie. Depozyty, o których mowa powyżej, wpłacone na rachunek jednostki przez podmioty zewnętrzne biorące udział w postępowaniu przetargowym (lub podobnym) nie powinny być wykazywane. Co więcej, w kategorii depozyty: w sprawozdaniu za IV kwartał jednostka nie wykazuje środków znajdujących się na rachunku bankowym na koniec IV kwartału, otrzymanych od innej jednostki lub na rzecz innej jednostki, które będzie zobowiązana zwrócić w wyniku rozliczenia w następnym kwartale, z uwzględnieniem okresu przejściowego, np. dotacji. Takie środki wykazuje jednostka, której zostały one zwrócone w kwartale następnego roku budżetowego i zaliczone przez nią do środków poprzedniego okresu sprawozdawczego, czyli IV kwartału.

W ocenie przedstawionego stanu faktycznego użyteczne będą ustalenia zawarte w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 13 stycznia 2025 r. (znak RIO-KF-4104-40/2024). RIO stwierdziła nieprawidłowość w następującym zakresie: „nieprawidłowe sporządzenie jednostkowych sprawozdań Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na koniec IV kwartału 2022 r. oraz na koniec IV kwartału 2023 r., poprzez wykazanie w tych sprawozdaniach zawyżonych stanów depozytów na żądanie (strony 37-38 protokołu kontroli, akta kontroli Nr: 40/24/II/10-12, 40/24/II/16). W trakcie kontroli stwierdzono, że w sprawozdaniu Rb-N na koniec IV kwartału (…) r. w poz. N3.2 »Depozyty na żądanie« wykazano stan depozytów w kwocie 2 988 206,93 zł, tj. zawyżonej o 345 859,92 zł. Kontrolujący ustalili, że stanu środków na rachunku budżetu nie pomniejszono o saldo konta 224 »Rozrachunki budżetu« w wysokości 160,92 zł (dotacje podlegające zwrotowi w (…) r. niewykorzystane w 2022 r.) (…)”. Natomiast w ramach wniosku pokontrolnego RIO nakazała jednostce, aby prawidłowo sporządzała sprawozdania Rb-N – zgodnie z przepisami par. 10 ust. 4 ww. rozporządzenia w zw. z wytycznymi określonymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia i w par. 13 ust. 1 pkt 4 lit. a instrukcji sporządzania sprawozdań stanowiącej załącznik do tegoż rozporządzenia.

Podsumowanie: Ustalenia RIO są uzasadnione. Dotacje niewykorzystane przez jednostkę, a podlegające zwrotowi w roku następnym nie powinny być wykazywane w sprawozdaniu Rb-N w kategorii „depozyty na żądanie”. W tych okolicznościach nie ma przesłanek merytorycznych, aby kwestionować ustalenia RIO.

Czy w sprawozdaniu Rb-N jednostkowym należy wykazać w kategorii „należności wymagalne” kwotę z tytułu kary umownej, którą miasto naliczyło wykonawcy za odstąpienie od umowy? Sprawa trafiła do sądu kilka miesięcy temu. Wkrótce będzie rozpoznana.

Kara umowna stanowi pewnego rodzaju należność, która, co do zasady, powinna być dochodzona przez jednostkę (zamawiającego), co zresztą potwierdza ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Na uwagę zasługuje art. 42 ust. 5, zgodnie z którym jednostki sektora finansów publicznych są obowiązane do ustalania przypadających im należności pieniężnych, w tym mających charakter cywilnoprawny, oraz terminowego podejmowania w stosunku do zobowiązanych czynności zmierzających do wykonania zobowiązania. Zatem działania miasta są zasadniczo zgodne z przepisami. Kwestią odrębną jest jednak prezentowanie danych o należnościach w ramach sprawozdania Rb-N. Wyznacznikiem w tym zakresie są przepisy rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. Należy odnotować przepisy instrukcji sporządzania sprawozdań, tj. par. 13 ust. 1 pkt 4 i 5, z których wynika, że – w układzie przedmiotowym prezentowane są należności wynikające z następujących tytułów:

wymagalne należności – rozumiane jako wartość wszystkich bezspornych należności, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione, ani umorzone; są to należności wynikające głównie z dostaw towarów i usług (np. niezapłaconych w terminie faktur), prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji; kategoria ta nie obejmuje należności wymagalnych z tytułu papierów wartościowych, pożyczek i kredytów, depozytów, odsetek od wymagalnych należności czy też innych należności ubocznych; w sytuacji, w której zostanie zawarta ugoda pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem i należność uprzednio wymagalna zostanie zrestrukturyzowana (tj. wierzyciel wyznaczy nowy harmonogram spłat), należność przestaje być wymagalna i nie jest wykazywana w wierszu N4;pozostałe należności – rozumiane jako bezsporne należności niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, podatków i składek na ubezpieczenia społeczne oraz z wszelkich innych tytułów nieobjętych pozostałymi kategoriami przedmiotowego sprawozdania, wyłączając odsetki i inne należności uboczne.

W analizowanej sprawie użyteczne będą ustalenia zawarte w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 24 grudnia 2024 r. (znak RIO.IV.6001–6/24). RIO stwierdziła nieprawidłowość w następującym zakresie: „a) we własnym jednostkowym sprawozdaniu Rb-N sporządzonym według stanu na koniec IV kwartału 2023 r. w pozycji N4. »należności wymagalne« wykazano należność główną w wysokości 2 280 671,15 zł od (…) która jest przedmiotem sporu między miastem a spółką w zakresie podstawy naliczenia przez miasto kary w tej wysokości w związku z odstąpieniem od umowy”. RIO ustaliła także, że wykonawca zakwestionował naliczenie kary, wskazując, że żądana przez miasto kwota jest bezpodstawna. Sprawa została skierowana przez miasto do sądu okręgowego. W tych okolicznościach, zdaniem RIO, należność miała charakter sporny, w związku z czym nie podlegała prezentacji w sprawozdaniu Rb-N, stosownie do ww. przepisów par. 13 ust. 1 pkt 5 i 6 załącznika nr 8 do rozporządzenia. W ramach wniosku pokontrolnego RIO nakazała jednostce, aby prawidłowo wykazywała należności w sprawozdaniu Rb-N.

Podsumowanie: W sytuacji, gdy należność miasta jest sporna, a tak jest w przypadku skierowania powództwa do sądu o zapłatę kary umownej, to w sprawozdaniu Rb-N za dany okres sprawozdawczy nie należy wykazywać tego typu należności.