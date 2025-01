Jeżeli od 1 stycznia 2025 r. zmienił się sposób opodatkowania danego budynku lub budowli, to dziś jest ostatni dzień, aby ich właściciel (osoba fizyczna) zgłosił to gminie na formularzu IN-1. Nie dotyczy to garaży w budynkach mieszkalnych.

Dzięki nowelizacji, która obowiązuje od Nowego Roku, właściciele i współwłaściciele garaży w budynkach mieszkalnych powinni sporo zaoszczędzić.

– Podatnik, który płacił w 2024 roku 112 zł podatku od posiadanego w budynku mieszkalnym miejsca postojowego o powierzchni 10 mkw., zapłaci w 2025 r. za ten sam metraż 12 zł – podaje przykład wydział podatków i opłat Urzędu Miasta Krakowa.

Początkowo zakładano, że i w tym wypadku podatnicy (osoby fizyczne) będą składać IN-1, ale ostatecznie, na wniosek samych gmin, zrezygnowano z tego pomysłu. Samorządy obawiały się bowiem, że zostaną zasypane formularzami. Stąd przepis przejściowy, który to wykluczył (art. 5 ust. 1 nowelizacji z 19 listopada 2024 r. zmieniającej ustawy: o podatku rolnym, o podatkach i opłatach lokalnych oraz o opłacie skarbowej, Dz.U. poz. 1757).

Gminy zapewniają, że mają dane do tego, aby właściwie wymierzyć podatek od garaży w budynkach mieszkalnych za 2025 r. A gdyby nastąpiła w tym zakresie pomyłka, to urzędnicy będą reagować.

Zmiany w podatku od nieruchomości - kto musi złożyć formularz?

Przypomnijmy, że IN-1 to informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Zasadniczo składa się ją, gdy zachodzą zmiany wpływające na wysokość podatku. Należy ją przesłać w ciągu 14 dni od dnia „wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania, o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych”.

To oznacza, że jeżeli zmiana w opodatkowaniu wynikająca z nowelizacji z 19 listopada 2024 r. weszła w życie 1 stycznia 2025 r., to czas na złożenie informacji mija 15 stycznia br.

W odniesieniu do części garaży w budynkach mieszkalnych podatek powinien znacznie zmaleć. Od 1 stycznia 2025 r. obowiązuje w tym zakresie niższa stawka, taka jak dla mieszkań, niezależnie od tego, czy garaż jest wielostanowiskowy, czy indywidualny i czy jest założona dla niego odrębna księga wieczysta. To skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 października 2023 r. (sygn. akt SK 23/19).

Zmiana ta nie dotyczy garaży wolnostojących. Zgodnie bowiem z nowym przepisem za część mieszkalną budynku mieszkalnego jest uznawane pomieszczenie przeznaczone do przechowywania pojazdów „w tym budynku”.

Posiadasz garaż w bloku? Gminy mają dane

Przeprowadziliśmy sondę wśród części gmin, jak sobie poradzą z tą zmianą. W odpowiedzi na pytanie DGP samorządy zapewniły, że mają dane do tego, by móc wystawić prawidłowe decyzje.

Problemu nie przewidują m.in. w Gdańsku i w Bydgoszczy. – Mamy narzędzie, które co do zasady pozwoliło na zidentyfikowanie większości garaży (miejsc postojowych) znajdujących się w budynkach mieszkalnych, które powinny zostać od 1 stycznia 2025 r. opodatkowane stawką jak dla budynków mieszkalnych lub ich części – potwierdziła Marta Stachowiak, rzeczniczka prasowa prezydenta Bydgoszczy.

Również wydział podatków i opłat Urzędu Miejskiego we Wrocławiu poinformował, że sprawdził już ewidencję gruntów i budynków. „Po potwierdzeniu, że wyodrębniony prawnie garaż znajduje się w budynku mieszkalnym, dokonano zmiany stawki” – napisano w odpowiedzi na pytanie naszej redakcji.

Nowe zasady powinny też znaleźć odzwierciedlenie w decyzjach wydanych przez Warszawę. Stołeczny organ przyznał, że wyodrębnił garaże mające oddzielną księgę wieczystą, a to umożliwi ich opodatkowanie według nowych zasad bez konieczności składania przez podatników dodatkowych dokumentów czy wniosków.

Zmiany w podatku od nieruchomości. Co w razie pomyłki

Gminy zdają sobie jednak sprawę z tego, że może nie obyć się bez błędów.

– Przy tak poważnej zmianie przepisów prawa podatkowego i wynikającej z niej konieczności dostosowania zapisów na prawie 90 tys. kontach mogą wystąpić pominięcia lub omyłki w wymiarowaniu – przyznają pracownicy wydziału podatku i opłat Urzędu Miasta Krakowa. Dlatego – jak wyjaśnił – aby przeciwdziałać ryzyku nieprawidłowości, w każdej doręczonej decyzji za 2025 r. podawany jest numer telefonu do pracownika, który tę decyzję wydał. Podatnicy będą więc mogli wyjaśnić wątpliwości. Jeżeli rzeczywiście decyzja okaże się wadliwa, podatnicy będą mogli złożyć odwołanie, a pracownicy gminy (organu podatkowego) zmienią, w trybie samokontroli, decyzję.

Również Wrocław radzi, aby w razie otrzymanej błędnej decyzji podatnik skontaktował się z urzędem. Dzięki temu niezwłocznie zostaną podjęte czynności sprawdzające. – Jeśli po ich zakończeniu okaże się, że powinna nastąpić zmiana stawki, błędna decyzja zostanie skorygowana – informuje wrocławski wydział.

Z kolei w Warszawie i Bydgoszczy radzą, aby w przypadku błędu w decyzji podatnik od razu złożył odwołanie. Ma na to 14 dni.

W jakich sytuacjach trzeba złożyć informację IN-1?

– Obowiązek złożenia tej informacji przez osoby fizyczne powiązano przede wszystkim z okolicznościami, które rzutują na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego – przypomina prof. dr hab. Rafał Dowgier z Katedry Prawa Podatkowego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Wyjaśnia, że informację IN-1 muszą więc złożyć osoby fizyczne, u których nowelizacja z 19 listopada 2024 r. wprowadziła zmiany w opodatkowaniu budynków i budowli. Chodzi przede wszystkim o te osoby, u których nieruchomości były dotychczas opodatkowane, a od 1 stycznia 2025 r. już nie są.

Jako przykład ekspert podaje garażowe blaszaki. Dotychczas, jeżeli były one obiektami budowlanymi, które nie miały cech budynku, podlegały u przedsiębiorców opodatkowaniu jako budowle. Po zmianach nie można ich przyporządkować do żadnej z kategorii, które ustawodawca zaliczył do definicji budowli, więc nie podlegają one opodatkowaniu.

O nowych zasadach opodatkowania pisaliśmy szczegółowo w artykule „Podatek od nieruchomości wymierzany na nowo” (DGP nr 4/2025).

Rafał Dowgier przypomina, że ustawodawca poszedł na rękę osobom prawnym, bo one wyjątkowo w tym roku mogą złożyć deklarację na podatek od nieruchomości do końca marca, a nie do końca stycznia. Mają więc sporo czasu, aby przyjrzeć się nowym przepisom i ustalić, co się zmieniło.

Natomiast osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą, mają na to zaledwie 15 dni od początku roku.

– Można to tłumaczyć w ten sposób, że jeżeli nawet osoba fizyczna złoży błędną informację, to organ w postępowaniu będzie musiał i tak to wyjaśnić, ponieważ w tym wypadku podatek wymierzany jest na mocy decyzji – wskazuje ekspert. ©℗