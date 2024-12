Właściciel prywatnego przedszkola lub żłobka, któremu rodzice przekazują pieniądze na zakup jedzenia dla dzieci, nie jest w takiej sytuacji pośrednikiem w płatnościach pomiędzy rodzicami a firmą cateringową – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Kobieta, która wystąpiła o tę interpretację, prowadzi kilka punktów przedszkolnych oraz żłobków i za dodatkową opłatą oferuje rodzicom catering dla dzieci. Posiłki kupuje od współpracującej z nią firmy cateringowej. Rodzice, którzy nie chcą ponosić tych kosztów, zapewniają dzieciom wyżywienie we własnym zakresie.

Tylko pośrednik

Kobieta tłumaczyła, że nie ponosi odpowiedzialności za jakość dostarczonych posiłków, więc – jak przekonywała – tylko pośredniczy w przekazywaniu pieniędzy między rodzicami a firmą cateringową. Dlatego uważała, że pieniądze, które otrzymuje od rodziców z tego tytułu, nie są dla niej podatkowym przychodem. Nie jest to bowiem definitywne przysporzenie majątkowe ani środki definitywnie postawione do jej dyspozycji – tłumaczyła.

Na potwierdzenie swojej argumentacji przywołała interpretację z 24 maja 2023 r. (sygn. 0114-KDIP3-2.4011.321.2023.3.MR). Dyrektor KIS stwierdził w niej, że jeśli z umowy najmu mieszkania wynika, iż koszty mediów ma pokrywać najemca, to przysporzeniem wynajmującego jest wyłącznie czynsz za najem.

Interpretacja ta dotyczyła najmu prywatnego, a nie w ramach działalności gospodarczej, ale podatniczka uważała, że byłoby niesprawiedliwe, gdyby rolę pośrednika w płatnościach można było przypisać właścicielom wynajmowanych mieszkań, a nie podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą.

Wyżywienie to obowiązek

Nie przekonała jednak dyrektora KIS. Przywołał on art. 108 prawa oświatowego (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 737 ze zm.), z którego wynika, że prywatne przedszkola muszą zapewnić dzieciom wyżywienie. To samo dotyczy żłobków, zgodnie z art. 22 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 338 ze zm.).

Dyrektor KIS stwierdził więc, że dostarczenie posiłku jest integralną częścią działalności prowadzonej przez podatniczkę. Nie mogłaby ona jej prowadzić bez udostępnienia dzieciom wyżywienia. Dlatego jeżeli korzysta ona z usług firmy cateringowej, to opłaty wnoszone przez rodziców za wyżywienie stanowią część ceny za opiekę oferowaną przez przedszkole lub żłobek.

Dyrektor KIS nie zgodził się również z porównaniem ze sposobem rozliczania opłat za media przy najmie, bo jak przypomniał, najem prywatny jest odrębnym źródłem przychodów od działalności gospodarczej.©℗