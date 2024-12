Od 1 stycznia 2025 r. zmienia się dla celów podatkowych miejsce świadczenia usług wstępu na transmitowane lub w inny sposób udostępniane wirtualnie imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak np. targi lub wystawy.

To rezultat wdrożenia unijnej dyrektywy 2022/542, co nastąpiło nowelizacją z 8 listopada 2024 r. ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1721).

Od 1 stycznia 2025 r., jeśli usługi wirtualnego wstępu na wydarzenia kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne będą świadczone na rzecz innych podatników, to miejsce świadczenia usługi trzeba będzie ustalać według ogólnych zasad przewidzianych w art. 44 dyrektywy VAT i art. 28b ustawy o VAT. Podatek będzie więc co do zasady w miejscu, w którym usługobiorca ma siedzibę działalności gospodarczej.

Jeśli natomiast nabywcą takiej usługi będzie podmiot niebędący podatnikiem (konsument), to miejscem opodatkowania będzie miejsce, w którym ma on siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu (art. 54 ust. 2 dyrektywy VAT i art. 28g ust. 3 ustawy o VAT).

Zmiana ma na celu zapewnienie opodatkowania takich usług w miejscu ich rzeczywistej konsumpcji.

Dla dostawców usług streamingowych oznacza to konieczność wdrożenia procedur pozwalających na prawidłowe określenie statusu i miejsca pochodzenia ich klienta. To w niektórych przypadkach będzie się wiązać z domniemaniem, co może powodować duże problemy w praktyce.©℗