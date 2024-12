Emeryci i renciści w 2025 roku mogą spodziewać się zastrzyku dodatkowej gotówki. Sprawdź, kto może liczyć na pieniądze, jakie kwoty można odzyskać z nadpłaconego podatku i jak szybko otrzymać pieniądze.

W 2024 roku zarówno trzynasta, jak i czternasta emerytura zostały objęte zaliczkami na podatek dochodowy oraz składkami zdrowotnymi, co wpłynęło na wysokość świadczeń netto. Dzięki kwocie wolnej od podatku wynoszącej 30 tys. zł, osoby o niższych dochodach mają szansę odzyskać nadpłaty podatkowe. Podstawą prawną do ubiegania się o zwrot jest złożenie rocznego zeznania podatkowego za 2024 rok ( termin to 30 kwietnia 2025 roku).

Kto otrzyma zwrot nadpłaconego podatku w 2025 r.?

Zwrot podatku przysługuje emerytom i rencistom, których roczne dochody nie przekroczyły 30 tys. zł. W zależności od wysokości świadczeń brutto, kwota zwrotu może się różnić. Co do zasady, im wyższe dochody osiągał senior w 2024 roku, tym mniej pieniędzy ze zwrotu może otrzymać:

Jakie kwoty można odzyskać?

Kwota zwrotu zależy od wysokości miesięcznego świadczenia brutto:

Emerytura 2 400 zł : zwrot wyniesie około 404 zł.

: zwrot wyniesie około 404 zł. Emerytura 2 000 zł : zwrot wyniesie około 308 zł.

: zwrot wyniesie około 308 zł. Emerytura 1 500 zł : zwrot wyniesie około 188 zł.

: zwrot wyniesie około 188 zł. Emerytura 1 200 zł : zwrot wyniesie około 116 zł.

: zwrot wyniesie około 116 zł. Emerytura 1 000 zł: zwrot wyniesie około 68 zł.

Osoby, których emerytura lub renta wynosi 2 500 zł lub więcej, nie otrzymają zwrotu podatku. Dodatkowo, seniorzy korzystający z ulg podatkowych, takich jak ulga rehabilitacyjna, na leki czy na internet, mogą otrzymać jeszcze wyższe kwoty zwrotu. Przekroczenie progu 30 tys. zł ogranicza możliwość pełnego zwrotu zaliczek na podatek.

Jak ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku?

Pieniądze ze zwrotu nadpłaconego podatku nie trafią do seniorów automatycznie. Kluczowym krokiem, aby je uzyskać jest złożenie rocznego zeznania podatkowego za 2024 rok. Aby proces przebiegł sprawnie, warto pamiętać o kilku ważnych zasadach:

Monitorowanie wysokości dochodów : roczne dochody nie powinny przekroczyć 30 tys. zł, aby uzyskać pełny zwrot podatku.

: roczne dochody nie powinny przekroczyć 30 tys. zł, aby uzyskać pełny zwrot podatku. Zgromadzenie dokumentów : seniorzy powinni uwzględnić wszystkie otrzymane świadczenia w zeznaniu podatkowym.

: seniorzy powinni uwzględnić wszystkie otrzymane świadczenia w zeznaniu podatkowym. Dokładne wypełnienie PIT-u : staranność w rozliczeniu pozwala uniknąć konieczności korekty deklaracji.

: staranność w rozliczeniu pozwala uniknąć konieczności korekty deklaracji. Skorzystanie z ulg : warto sprawdzić, czy przysługują ulgi podatkowe, takie jak rehabilitacyjna, na leki czy internet.

: warto sprawdzić, czy przysługują ulgi podatkowe, takie jak rehabilitacyjna, na leki czy internet. Deklaracje online: elektroniczne składanie deklaracji przyspiesza proces rozliczenia i minimalizuje ryzyko błędów.

Zwrot nadpłaconego podatku można otrzymać w ciągu 45 dni od złożenia deklaracji drogą elektroniczną lub w ciągu 90 dni przy tradycyjnym rozliczeniu papierowym.

Ulgi podatkowe zwiększające kwotę zwrotu

Warto pamiętać, że ulgi podatkowe mogą znacząco zwiększyć kwotę zwrotu nadpłaconego podatku. Seniorzy mogą skorzystać z ulg, które odciążą ich budżet i pozwolą odzyskać większą część wpłaconych zaliczek na podatek. Najczęściej wybierane ulgi to:

Ulga rehabilitacyjna : obejmuje wydatki związane z leczeniem i rehabilitacją, w tym zakup leków, sprzętu medycznego czy opłaty za usługi medyczne.

: obejmuje wydatki związane z leczeniem i rehabilitacją, w tym zakup leków, sprzętu medycznego czy opłaty za usługi medyczne. Ulga na leki : przysługuje osobom z udokumentowanymi wydatkami na leki powyżej kwoty refundowanej przez NFZ.

: przysługuje osobom z udokumentowanymi wydatkami na leki powyżej kwoty refundowanej przez NFZ. Ulga internetowa: dotyczy kosztów związanych z użytkowaniem internetu, co może być szczególnie przydatne dla seniorów korzystających z rozliczeń online.

Warto zbierać wszystkie rachunki i faktury dokumentujące poniesione wydatki. Prawidłowe rozliczenie ulg podatkowych nie tylko zwiększa kwotę zwrotu, ale również minimalizuje ryzyko ewentualnych błędów i korekt ze strony urzędów skarbowych.

Zwrot nadpłaconego podatku. Kiedy spodziewać się wypłat?

Zwroty nadpłaconego podatku będą realizowane w 2025 roku, w zależności od terminu złożenia zeznania. Deklaracje podatkowe za 2024 roku będzie można składać od 15 lutego 2025 roku. Deklaracje PIT z łożone przed połową lutego uznaje się jako złożone 15 lutego 2025 r. Oznacza to, że czas do zwrotu PIT przez urząd skarbowy biegnie dopiero od tego dnia. Kiedy dostaniemy pieniądze?

Deklaracje elektroniczne : zwrot pieniędzy następuje w ciągu 45 dni. Osoby, które złożą PIT w lutym, mogą otrzymać pieniądze już na początku kwietnia.

: zwrot pieniędzy następuje w ciągu 45 dni. Osoby, które złożą PIT w lutym, mogą otrzymać pieniądze już na początku kwietnia. Deklaracje papierowe: czas oczekiwania wynosi do 90 dni, co oznacza, że zwrot trafi na konto nawet pod koniec lipca.