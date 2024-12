Pracujesz nad nowymi technologiami, masz dzieci, czy jesteś osobą z niepełnosprawnością? W każdym z tych przypadków możesz coś zrobić dla swojego domowego budżetu. Zbliża się rok 2025, a więc i czas rozliczeń podatkowych za 2024 rok.

Rozliczenie roczne to nie tylko obowiązek wobec fiskusa, ale także doskonała okazja do skorzystania z różnorodnych ulg podatkowych, które pozwalają obniżyć należności lub uzyskać zwrot podatku. W tym artykule przedstawiamy najważniejsze ulgi, które mogą przynieść korzyści podatnikom: ulga badawczo-rozwojowa (B+R), prorodzinna, rehabilitacyjna oraz dla młodych. Dowiedz się, komu przysługują, jak je rozliczyć i na co zwrócić uwagę by wyjść na plus.

Nowe technologie, produkty lub usługi – ulga B+R

Ulga badawczo-rozwojowa (B+R) skierowana jest do przedsiębiorców, którzy prowadzą prace nad nowymi technologiami, produktami lub usługami. Dotyczy to zarówno dużych firm, jak i mniejszych działalności gospodarczych.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność badawczo-rozwojową mogą odliczyć od podstawy opodatkowania tzw. koszty kwalifikowane. Należą do nich m.in. wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w projekty B+R, koszty surowców, amortyzacji sprzętu oraz specjalistycznych usług. Koszty kwalifikowane można uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym. Ważne jest, aby odliczenia nie przekroczyły wysokości dochodu uzyskanego z pozarolniczej działalności gospodarczej. Warto sprawdzić, czy spełnia się wszystkie warunki określone w ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jeśli prowadzisz działalność jako mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca i masz status centrum badawczo-rozwojowego, możesz odliczyć aż 200% kosztów kwalifikowanych. W przypadku innych podatników, którzy nie posiadają statusu centrum B+R, odliczeniu podlega standardowo 100% kosztów kwalifikowanych.

Aby skorzystać z ulgi B+R, należy uwzględnić wydatki związane z działalnością badawczo-rozwojową w zeznaniu podatkowym, które składa się w przypadku rozliczania dochodów z działalności gospodarczej. Można to zrobić, korzystając z formularzy PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS oraz dołączając załącznik PIT/BR.

Ulga prorodzinna jest dedykowana wychowującym dzieci rodzicom i opiekunom prawnym, których dochody opodatkowane są według skali podatkowej.

Kwoty, które możesz odliczyć, zależą od liczby dzieci:

1112,04 zł rocznie na pierwsze i drugie dziecko,

2000,04 zł rocznie na trzecie dziecko,

2700 zł rocznie na czwarte i każde kolejne dziecko.

Ulga prorodzinna jest uwzględniana w zeznaniu PIT-36 lub PIT-37, do którego należy dołączyć załącznik PIT/O. W przypadku rozliczenia wspólnego małżonków, składają oni jeden PIT/O. Jeśli natomiast składają odrębne deklaracje, każde wpisuje w swoim PIT/O kwotę ulgi, którą odlicza.

Ulga dla młodych dotyczy osób poniżej 26. roku życia, które są zatrudnione m.in. na umowę o pracę, czy umowę zlecenie. Zwolnienie z opodatkowania obejmuje dochody do wysokości 85 528 zł rocznie. W przypadku przekroczenia tego limitu, nadwyżka jest opodatkowana na standardowych zasadach.

Jeśli uzyskujesz wyłącznie przychody objęte ulgą, nie masz obowiązku składania zeznania rocznego. Jednak, jeżeli uzyskałeś dodatkowe przychody, które podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach (np. z umowy cywilnoprawnej), lub chcesz skorzystać z innych ulg, musisz złożyć roczne zeznanie PIT-36 lub PIT-37. W takim przypadku przychody objęte ulgą należy wykazać, ale tylko w celach informacyjnych.

Niepełnosprawność a korzyści podatkowe

Ulga rehabilitacyjna przysługuje osobom niepełnosprawnym, które ponoszą wydatki związane z rehabilitacją, leczeniem i poprawą zdrowia. Może ją również odliczyć osoba, która ponosi wydatki na potrzeby związane z opieką nad osobą niepełnosprawną.Odliczeniu podlegają m.in. wydatki na leki, specjalistyczny sprzęt, usługi rehabilitacyjne oraz transport. Warto sprawdzić, jakie dokładnie wydatki można uwzględnić, aby skorzystać z pełnego odliczenia.

Ulga rehabilitacyjna jest wykazywana w formularzu PIT-36 lub PIT-37. Należy do niej dołączyć załącznik PIT/O. Odliczenia dokonuje się na podstawie faktycznie poniesionych kosztów.

Znajomość ulg istotna dla domowego budżetu

Ulgi podatkowe to szansa na obniżenie zobowiązań podatkowych i wyjście na plus w domowym budżecie. Aby w pełni skorzystać z dostępnych ulg, takich jak ulga B+R, ulga na dziecko czy ulga dla młodych, warto znać szczegółowe zasady ich przyznawania. Pamiętaj o właściwej dokumentacji oraz przestrzeganiu terminów, aby uniknąć błędów przy rozliczeniu. Jeśli masz wątpliwości, skonsultuj się z doradcą podatkowym, który pomoże Ci wybrać najlepsze rozwiązania i zadbać o optymalizację podatkową.