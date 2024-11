Od 1 stycznia 2025 r. zacznie obowiązywać nowa definicja budynku i budowli dla celów podatku od nieruchomości. Wzrośnie też limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych z 2 mln euro do 2,5 mln euro

Takie zmiany zakładają:

nowelizacja, która trafiła już do Senatu, a dotyczy ustaw: o podatku rolnym, o podatkach i opłatach lokalnych oraz o opłacie skarbowej, oraz

projekt nowelizacji, który po II czytaniu został ponownie skierowany do sejmowej komisji finansów publicznych, a dotyczy ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw.

Od nieruchomości

Parlament spieszy się z pracami dotyczącymi zmian w podatku od nieruchomości. Nowelizacja powinna bowiem wejść w życie 1 stycznia 2025 r., zgodnie z wyrokami Trybunału Konstytucyjnego z 4 lipca 2023 r. (sygn. akt SK 14/21) i z 18 października 2023 r. (SK 23/19). Powinna być opublikowana do końca listopada br., bo mimo zapewnień Ministerstwa Finansów o zachowaniu status quo co do zakresu opodatkowania w projekcie są przewidziane niekorzystne zmiany.

– Na przykład opodatkowane zostaną instalacje przemysłowe w budynkach, które dziś zasadniczo są bez daniny – wskazywał już na naszych łamach Daniel Panek, starszy menedżer w Crido.

Problemem – jak dodał – może być też opodatkowanie urządzeń technicznych.

W związku z tym we wtorek Sejm przyjął już nowelizację. Teraz zajmie się nią Senat. Marszałek tej izby Małgorzata Kidawa-Błońska poinformowała wczoraj o rozszerzeniu porządku obrad właśnie o tę nowelizację po przygotowaniu sprawozdania przez senacką komisję.

O tym, co jest w nowelizacji, pisaliśmy szczegółowo w artykule „Ruszają sejmowe prace nad nowelizacją przepisów o podatku od nieruchomości. Sprawdź, co się zmieni” (DGP nr 214/2024).

Warto natomiast zwrócić uwagę na dwie merytoryczne zmiany wprowadzone przez posłów. Po pierwsze, z nowego art. 1a ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy o podatkach i opłatach lokalnych usunięto sformułowanie „i b”. Gdyby nie ta zmiana, to urządzeniami budowlanymi (opodatkowanymi jako budowla) byłyby też urządzenia techniczne bezpośrednio związane z elektrowniami wiatrowymi, elektrowniami jądrowymi, elektrowniami fotowoltaicznymi, biogazowniami rolniczymi, magazynami energii, kotłami, piecami przemysłowymi, kolejkami linowymi, wyciągami narciarskimi oraz skoczniami.

To mogłoby oznaczać, że dałoby się opodatkować nie tylko części budowlane tych obiektów – jak zakłada nowy art. 1a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Została też przyjęta poprawka opozycji, poszerzająca o biogazownie katalog obiektów określonych we wspomnianym art. 1a ust. 1 pkt 2 lit. b. To oznacza, że opodatkowane będą tylko części budowlane biogazowni.

Księgi rachunkowe

Natomiast nadal trwają w Sejmie prace nad zmianami w ustawie o rachunkowości. Dziś zostaną one ponownie rozpatrzone przez sejmową komisję finansów publicznych. Niewykluczone, że Sejm uchwali tę nowelizację na trwającym wciąż posiedzeniu.

Projekt zakłada, że od 2025 r. księgi rachunkowe trzeba będzie prowadzić po osiągnięciu co najmniej 2,5 mln euro przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych, a nie – jak dziś – 2 mln euro. Przypomnijmy, że limit dotyczy: osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz przedsiębiorstw otrzymanych w spadku.

To oznacza, że w 2025 r. wskazane osoby i spółki nie musiałyby prowadzić ksiąg rachunkowych, jeżeli ich przychody w 2024 r. nie przekroczą 10 711 500 zł (kwota w euro przeliczona po średnim kursie NBP ogłoszonym 1 października 2024 r., tj. 4,2846 zł za euro).

O jedną czwartą poszłyby też w górę m.in. limity zobowiązujące niektóre podmioty (np. spółki z o.o.) do poddawania badaniu rocznych sprawozdań finansowych oraz pozwalające na stosowanie uproszczeń. ©℗