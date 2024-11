O rozliczeniach konkretnego podatnika mogą się dowiedzieć przez telefon nie tylko pełnomocnicy ogólni, lecz także posługujący się pełnomocnictwem szczególnym – po raz kolejny przypomniało Ministerstwo Finansów w opublikowanym komunikacie.

Przypomnijmy, że pełnomocnik ogólny może otrzymać informację o swoim kliencie na centralnej infolinii Krajowej Administracji Skarbowej, rozmawiając z konsultantem (odmiejscowionym pracownikiem urzędu skarbowego) po uwierzytelnieniu się.

Inaczej to wygląda w przypadku pełnomocników szczególnych. Ci najpierw muszą zadzwonić na infolinię KAS i od konsultanta infolinii otrzymać numer telefonu do pracownika urzędu skarbowego prowadzącego daną sprawę. Dopiero bowiem pracownik tego konkretnego US może zweryfikować ich pełnomocnictwo i uwierzytelnić umocowanego za pomocą numeru telePIN oraz numeru PESEL/NIP.

Po uwierzytelnieniu pracownik urzędu skarbowego przekazuje pełnomocnikowi informacje w zakresie, na jaki pozwala pełnomocnictwo – zapewnia MF. ©℗