Przedsiębiorca może odjąć podatek naliczony wynikający z faktur niezawierających numeru identyfikacji podatkowej. Ważne, żeby kupione towary lub usługi były wykorzystywane do czynności opodatkowanych – potwierdził po raz kolejny dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Podobne stanowisko zajął wcześniej m.in. w interpretacji z 10 marca 2022 r. (sygn. 0114-KDIP1-3.4012. 42.2022.1.KP).

Najnowszą interpretację otrzymała kobieta, która w ramach działalności gospodarczej wynajmuje mieszkania osobom fizycznym. Umowy z dostawcami prądu, centralnego ogrzewania i innych mediów podpisała jako osoba nieprowadząca działalności gospodarczej, dlatego dostaje od nich faktury wystawione na swoje imię i nazwisko, bez wykazanego NIP nabywcy.

Następnie, działając jako przedsiębiorca, refakturuje je na najemców wraz z wykazanym na nich 23 proc. VAT.

Kobieta chciała się upewnić, że może odliczyć podatek naliczony wynikający z otrzymanych faktur. Argumentowała, że kupione przez nią media służą wyłącznie wykonywaniu przez nią działalności opodatkowanej (tj. dalszej ich odsprzedaży najemcom), a więc jest spełniony zasadniczy warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Uważała, że brak NIP nabywcy to jedynie wada techniczna faktury, która nie wyklucza prawa do odliczenia podatku naliczonego. Fiskus nadal może bowiem zweryfikować zdarzenie gospodarcze dokumentowane fakturą i może ustalić dane nabywcy towaru lub usługi.

Dyrektor KIS w pełni się z nią zgodził. Wprawdzie – jak przypomniał – NIP nabywcy powinien co do zasady znaleźć się na fakturze, zgodnie z art. 106e ustawy o VAT, ale jego brak nie wyklucza prawa do odliczenia podatku.

Jest to wada techniczna, która jednak – jak dodał organ – powinna zostać skorygowana „tak, aby faktura odzwierciedlała faktycznie dokonaną transakcję pomiędzy podmiotami gospodarczymi prawidłowo oznaczonymi zgodnie z przepisami ustawy”.©℗