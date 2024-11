W zakresie dozwolonej działalności gospodarczej fundacji rodzinnej mieszczą się jej przystępowanie do spółek handlowych, a także uczestnictwo w tych spółkach. Ważne jest zaś rozstrzygnięcie, czy obejmuje on również otrzymanie przez fundację udziałów na skutek połączenia spółek.

Wprawdzie fundacja rodzinna jako osoba prawna jest podatnikiem CIT, lecz co do zasady jest zwolniona podmiotowo z opodatkowania (art. 6 ust. 1 pkt 25 ustawy o CIT). Zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy o CIT to zwolnienie nie ma jednak zastosowania do działalności gospodarczej wykraczającej poza zakres tej dozwolonej ustawą o fundacji rodzinnej.

W art. 5 ust. 1 ustawy o fundacji rodzinnej został zawarty katalog rodzajów dozwolonej działalności gospodarczej fundacji rodzinnej, w którym mieszczą się m.in. przystępowanie fundacji rodzinnej do spółek handlowych oraz uczestnictwo w tych spółkach. Ustawa o fundacji rodzinnej nie definiuje, jak należy rozumieć pojęcia przystępowania i uczestnictwa. Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym w interpretacjach indywidualnych dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wniesienie do fundacji rodzinnej udziałów (akcji) w spółkach handlowych na pokrycie funduszu założycielskiego fundacji rodzinnej albo ich przeniesienie w drodze darowizny do fundacji rodzinnej mieszczą się w zakresie znaczeniowym tych pojęć, a tym samym pozostają w ramach zwolnionej z CIT dozwolonej działalności gospodarczej fundacji rodzinnej (np. interpretacja indywidualna z 6 maja 2024 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.152.2024.2.KW).

Jak rozstrzygnął dyrektor KIS

W ostatnim czasie jedna z fundacji rodzinnych powzięła jednak wątpliwości, czy będzie mogła skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z CIT w związku z otrzymaniem przez nią udziałów w spółce przejmującej (spółce z o.o.) na skutek połączenia spółek.

Fundacja we wniosku o interpretację indywidualną wskazała, że otrzyma od fundatora, tytułem mienia wnoszonego na pokrycie funduszu założycielskiego fundacji rodzinnej, część udziałów w A sp. z o.o. (dalej: spółka A) oraz część udziałów w B sp. z o.o. (dalej: spółka B). Następnie jest planowane połączenie spółki A ze spółką B, w ramach którego spółka B będzie spółką przejmującą. Przed dokonaniem połączenia fundacja rodzinna będzie udziałowcem mającym część udziałów zarówno w spółce A, jak i w spółce B.

Połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 492 par. 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych (połączenie przez przejęcie), tj. w drodze przejęcia spółki A przez spółkę B. W ramach tego połączenia nastąpi przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (spółki A) na spółkę przejmującą (spółkę B) w zamian za udziały w spółce przejmującej (spółce B), które spółka przejmująca (spółka B) przyzna wspólnikom spółki przejmowanej (spółki A).

W wyniku połączenia spółka przejmowana (spółka A) zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji, spółka przejmująca (spółka B) wstąpi zaś we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej (spółki A). Jednocześnie fundacja rodzinna, będąca przed połączeniem wspólnikiem mającym część udziałów w spółce przejmowanej (spółce A), w wyniku połączenia otrzyma nowe udziały w spółce przejmującej (spółce B) w zamian za posiadane przed połączeniem udziały w spółce przejmowanej (spółce A).

Na tle tak przedstawionego zdarzenia przyszłego fundacja rodzinna uważała, że będzie uprawniona do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego z CIT w związku z otrzymaniem przez nią udziałów w spółce przejmującej (spółce B) w wyniku połączenia spółek. W uzasadnieniu swojego stanowiska fundacja rodzinna wskazała, że otrzymanie przez nią udziałów w spółce przejmującej (spółce B) w następstwie połączenia spółek będzie się mieścić w katalogu zwolnionej z CIT dozwolonej działalności gospodarczej fundacji rodzinnej, ponieważ zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o fundacji rodzinnej może ona wykonywać działalność gospodarczą w rozumieniu art. 3 prawa przedsiębiorców m.in. w zakresie przystępowania do spółek handlowych oraz uczestnictwa w tych spółkach.

Z powyższym stanowiskiem zgodził się dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 21 sierpnia 2024 r. (0114-KDIP2-2.4010.332.2024.1.KW). Taka wykładnia przepisów została potwierdzona także w innych dotychczas wydanych interpretacjach indywidualnych (np. z 21 sierpnia 2024 r., sygn. 0114-KDIP2-2.4010.333.2024.1.PK, oraz z 1 sierpnia 2024 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.351.2024.1.JF).

Ocena stanowiska fiskusa

Wykładnię przyjętą przez dyrektora KIS należy uznać za prawidłową. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o fundacji rodzinnej w zakresie dozwolonej działalności gospodarczej fundacji rodzinnej mieści się jej przystępowanie do spółek handlowych, a także uczestnictwo w tych spółkach. Jednocześnie ustawodawca nie zawęził zakresu przedmiotowego tego przepisu do otrzymania przez fundację rodzinną udziałów w spółkach na pokrycie funduszu założycielskiego fundacji rodzinnej albo w drodze darowizny. W związku z tym jest zasadne takie rozumienie wskazanego przepisu ustawy o fundacji rodzinnej, zgodnie z którym w zakresie zawartych w tym przepisie pojęć przystępowania fundacji rodzinnej do spółek handlowych i uczestnictwa w tych spółkach mieści się otrzymanie przez fundację rodzinną udziałów w spółkach także w inny sposób, np. w następstwie połączenia spółek. Należy także zauważyć, że podobne, pozytywne dla podatników stanowisko dyrektor KIS prezentuje w przypadku otrzymania przez fundację rodzinną udziałów w nowo zawiązanej spółce, powstałej w wyniku podziału innej spółki przez wydzielenie (np. interpretacja indywidualna z 18 czerwca 2024 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.281.2024.2.END, oraz z 3 stycznia 2024 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.534.2023.1.DP). ©℗