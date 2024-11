Na kontach podatników w e-Urzędzie Skarbowym pojawią się nowe formularze, np. dla małych podatników VAT i platform cyfrowych. Będzie można zapłacić podatek kartą płatniczą, a we wszystkim pomoże chatbot. Udostępniona zostanie też aplikacja mobilna e-US

Ministerstwo Finansów opublikowało plan wdrożenia w najbliższych sześciu miesiącach kolejnych usług elektronicznych w ramach Krajowej Administracji Skarbowej. Większość nowości ma dotyczyć e-Urzędu Skarbowego.

Przypomnijmy, że wszyscy podatnicy, nie tylko osoby fizyczne, lecz także spółki (i inne organizacje) mają konto w e-US, a na nich m.in. informacje o swoich rozliczeniach. Konto jest dostępne na stronie www.podatki.gov.pl i można się do niego zalogować za pomocą profilu zaufanego, bankowości elektronicznej, aplikacji mObywatel lub e-dowodu.

Rozliczymy się przez telefon

Już niedługo z konta w e-US będzie można skorzystać za pomocą telefonu. Ministerstwo Finansów udostępni mobilną aplikację. Osoby fizyczne będą mogły z niej korzystać już w grudniu br., a od połowy lutego 2025 r. będą mogły za jej pomocą wypełnić swój e-PIT.

O planach udostępnienia takiej aplikacji mówił już w lutym br. Marcin Łoboda, szef KAS (patrz: „Już można składać zeznania za 2023 r. Rusza też akcja Twój e-PIT”, DGP nr 33/2024).

Dzięki aplikacji podatnicy nie tylko będą mogli rozliczyć się z PIT za 2024 r., lecz także skorzystają z innych usług. Będą mogli za jej pomocą m.in. uzyskać zaświadczenia, składać deklaracje, udzielać pełnomocnictw, sprawdzać swoje rozliczenia, zapłacić podatek – wyjaśniło MF w najnowszym komunikacie.

Ponadto po wyrażeniu zgody na e-korespondencję podatnik będzie mógł wysyłać dokumenty do skarbówki i odbierać je od niej w formie elektronicznej. Już dziś może to robić, ale w wersji na komputer.

Aplikacja będzie też pełniła inne funkcje, np. pozwoli zarządzać dokumentami i aktualizować dane.

Twój e-PIT

Jak co roku, 15 lutego 2025 r. resort udostępni usługę Twój e-PIT dotyczącą rocznych rozliczeń za 2024 r.

Przypomnijmy, że już w tym roku (tj. po raz pierwszy w rozliczeniach za 2023 r.) KAS udostępniła częściowo wypełnione zeznania przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy płacą podatek:

według skali podatkowej (zeznanie PIT-36),

według liniowej stawki 19 proc. (PIT-36L),

ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

Skarbówka przygotowała też zeznania podatnikom prowadzącym działy specjalne produkcji rolnej.

Tak samo ma być w 2025 r. w odniesieniu do rozliczeń za 2024 r.

Nowe sposoby zapłaty...

Z komunikatu MF wynika, że w I kwartale 2025 r. zostanie uruchomiony nowy sposób płacenia podatków w e-US. Będzie je można uiścić nie tylko przelewem lub blikiem (jak obecnie), lecz także za pomocą kart płatniczych.

...formularze…

W e-US pojawią się też nowe formularze, np. SME (od stycznia 2025 r.) przewidziane w procedurze szczególnej dla małych przedsiębiorców. Pozwolą one przede wszystkim wybrać tę procedurę ze wskazaniem państw, w których podatnik zamierza korzystać ze zwolnienia z VAT, oraz składać informacje kwartalne.

Jest to związane z nowelizacją ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw, która została już przyjęta przez Sejm i czeka na rozpatrzenie przez Senat (druk senacki nr 177). Zakłada ona m.in., że od stycznia 2025 r. małe polskie firmy skorzystają ze zwolnienia podmiotowego w VAT na terenie całej Unii Europejskiej (takie prawo otrzymają również najmniejsze firmy unijne działające na terenie naszego kraju).

W e-US pojawią się też nowe formularze służące do zgłaszania międzynarodowych przewozów do rejestru SENT, a także formularze dla operatorów platform cyfrowych. Te ostatnie są związane z obowiązkami sprawozdawczymi, które nakłada na operatorów platform internetowych nowelizacja ustawy o wymianie informacji podatkowych oraz niektórych innych ustaw z 23 maja 2024 r. (Dz.U. poz. 879). Zobowiązuje ona do zbierania i przesyłania fiskusowi informacji o dochodach uzyskiwanych za pośrednictwem platform przez internetowych sprzedawców.

…i usługi

MF zapowiedziało, że od stycznia 2025 r. wdroży w e-US usługę GLOBE. Umożliwi ona występowanie z wnioskiem o opinię w sprawie opodatkowania wyrównawczego oraz udział w procedurze wydawania tej opinii w trybie rozdziału 1B działu II ordynacji podatkowej. To z kolei jest związane z projektem ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych (druk sejmowy 674). W tym tygodniu projekt trafi do drugiego czytania w Sejmie.

Inne nowości

Z kolei 31 marca 2025 r. Ministerstwo Finansów planuje wdrożenie nowych narzędzi komunikacji – chatbota. Jego zadaniem będzie wspieranie użytkowników e-US w nawigacji po serwisie – wyjaśnia resort.

Nie wszystkie zmiany mają dotyczyć e-US. Ministerstwo planuje też:

od listopada br. dołączenie do Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS (E-TOLL) nowych odcinków dróg płatnych,

wdrożenie zmian w obszarze platformy PUESC. Będą one dotyczyć m.in. Cyfrowej Obsługi Zgłoszeń, TAX FREE i Cyfrowej Obsługi Wiążących Informacji,

przedstawienie propozycji uproszczeń obowiązków związanych z wdrożeniem Krajowego Systemu e-Faktur oraz zaproponowanie etapowego wejścia w życie obowiązkowego KSeF.

Przypomnijmy, że MF pracuje obecnie nad nowelizacją ustawy o VAT w zakresie KSeF. Projekt został wpisany do rządowego planu prac legislacyjnych. Pisaliśmy o tym w artykule „Znamy harmonogram wdrażania KSeF. Konsumenci niewykluczeni” (DGP nr 212/2024).

Z rządowego wykazu wynika, że od lutego 2026 r. ustrukturyzowane faktury będą musieli wystawiać przedsiębiorcy, których wartość sprzedaży (wraz z kwotą VAT) w 2025 r. przekroczy 200 mln zł. Z kolei dla pozostałych przedsiębiorców obowiązek ten wejdzie w życie 1 kwietnia 2026 r.©℗