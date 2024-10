Rzeszów podniósł stawki podatku od nieruchomości; dziesięciokrotnie więcej zapłacą właściciele garaży. Nowe stawki podatku przyniosą budżetowi miasta dodatkowe 6 mln zł.

W Rzeszowie stawki podatku od nieruchomości podnoszone są co roku. Skarbnik miasta przekonuje, że to konieczność. "Rosną koszty utrzymania miasta i potrzebne są pieniądze na podwyżki dla pracowników samorządowych" – tłumaczył podczas wtorkowej sesji rady miasta Jacek Mróz. Kolejna podwyżka będzie obowiązywała od 1 stycznia 2025 roku. Wyniesie 84 proc. stawki maksymalnej, wyliczonej przez Ministra Finansów.

W przypadku lokali mieszkalnych stawka wzrośnie z obecnych 1,15 zł za metr kwadratowy do 1,19 zł/mkw. Dla budynków, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, zamiast 33,10 będą 34 zł za metr. W przypadku budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, stawka wzrośnie z 15,50 do 15,92 zł za mkw. W budynkach, gdzie udzielane są świadczenia zdrowotne, będzie to 6,95 zł, zamiast obecnych 6,76 zł. W pozostałych budynkach, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego stawka wzrośnie z 11,17 zł do 11,48 zł za mkw. Najwyższy wzrost dotyczy podatku od garaży, stawka obecna to 1,15 zł, od nowego roku wyniesie 11,48.

W przypadku gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej opłata wyniesie 1,38 zł (obecnie 1,34 zł); pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 6,84 zł od 1 ha powierzchni (obecnie 6,66 zł); pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,61 zł za mkw. (obecnie 0,55 zł); grunty niezabudowane, objęte obszarem rewitalizacji - 4,51 zł za mkw. (obecnie 4,39 zł).

„Łącznie szacujemy dodatkowe dochody na poziomie ok. 6 mln zł w skali roku” – poinformował skarbnik miasta.

Tłumacząc dziesięciokrotny wzrost podatku od miejsca postojowego w garażu, powołał się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że „garaże wielostanowiskowe pod budynkami, garaże obok budynków oraz wolnostojące przy budynkach jednorodzinnych, powinny być opodatkowane jedną stawką” – przekazał Jacek Mróz.

Urzędnicy policzyli, że w przypadku garażu podziemnego o powierzchni 12,5 metra, roczna składka podatku od nieruchomości wyniesie 129,12 zł. Miesięcznie daje to 10,75 zł. „Bilet jednorazowy komunikacji miejskiej kosztuje 5 zł, tyle samo godzina w strefie płatnego parkowania, bilet na basen 12 zł, bilet na kort 70 zł. A jeśli ktoś wykupił miejsce postojowe, to ma je na własność przez cały rok za 129 zł” – wyliczył skarbnik miasta.

Argumenty skarbnika nie przekonały radnego PiS Roberta Kultysa. „To jest logiczne dla budżetu, ale nie dla szarego obywatela” – stwierdził. „Nam, jako miastu, powinno zależeć, żeby samochody ukrywać pod ziemią, a nie, żeby stały na parkingu terenowym” – przekonywał Kultys.

Wiceprzewodniczący rady Andrzej Dec z KO był odmiennego zdania. „Garaże podziemne to jest usprawiedliwiona podwyżka. Trybunał Konstytucyjny w tym przypadku miał rację, stawki powinny być jednakowe” - stwierdził. ”Dla posiadacza samochodu i mieszkania to nie jest wielki podatek” – dodał.

„Nikt nie każe kupować miejsca parkingowego. To nie jest obowiązkowa rzecz do mieszkania” – dorzuciła radna Marta Niewczas z KO.

Po kilkunastominutowej dyskusji radni zagłosowali za nowymi stawkami podatków. Za było jedenaście osób, przeciw siedem, a od głosu wstrzymało się trzech radnych. (PAP)