Od kwietnia 2026 r. wszyscy, którzy świadczą usługi parkingowe, będą musieli używać kas fiskalnych. Do tego czasu trzeba też będzie zainstalować kasy w biletomatach. Natomiast w automatach vendingowych mają one zacząć funkcjonować dopiero od kwietnia 2027 r.

Tak wynika z nowej wersji projektu rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Pierwotny jego tekst zakładał, że w tych trzech przypadkach kasy zostaną wdrożone od 1 stycznia 2026 r.

Planowane rozporządzenie ma obowiązywać przez trzy lata, tj. od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2027 r., a nie jak pierwotnie zakładano przez dwa lata.

Parkingi i biletomaty

Zgodnie z obecnym projektem świadczący usługi parkingowe oraz przy użyciu urządzeń takich jak biletomaty nadal będą zwolnieni z obowiązku prowadzenia ewidencji do 31 marca 2026 r. Tak ma wynikać z przepisu przejściowego (par. 8 ust. 3 projektu rozporządzenia). To by oznaczało, że kasy fiskalne trzeba będzie stosować na parkingach i w biletomatach dopiero od kwietnia 2026 r.

Wyjątkiem będą:

urządzenia sprzedające bilety na przejazdy transportem publicznym,

parkomaty, jeżeli usługi parkowania świadczone są przez podatnika na rzecz jego pracowników,

usługi finansowe, które są objęte zwolnieniem przedmiotowym (poz. 28 załącznika do rozporządzenia), dostępne w bankomatach,

stacje ładowania samochodów elektrycznych działające poprzez automatyczne dystrybutory. We wszystkich tych przypadkach nie będzie wymagana kasa fiskalna.

Automaty do sprzedaży

Z kolei sprzedaż w automatach vendingowych (czyli takich, w których można kupić np. przekąski, napoje) będzie zwolniona z kas fiskalnych do 31 marca 2027 r. (przewiduje to planowany par. 8 ust. 4 rozporządzenia). To by oznaczało, że od kwietnia 2027 r. trzeba będzie już stosować kasy.

Nadal jednak niektóre automaty będą wyłączone z tego obowiązku. Chodzi o urządzenia obsługiwane przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, ale nie mają zasilania elektrycznego. W takich przypadkach towar jest wydawany mechanicznie, przykładem automat vendingowy sprzedający piłki kauczukowe.

Węgiel i papierosy elektroniczne

Natomiast już od 2025 r. bezwzględnie (tj. bez względu na wysokość obrotu) będą musieli używać kas fiskalnych przedsiębiorcy, którzy sprzedają:

wyroby klasyfikowane do CN 2404 i 8543 40, czyli m.in. papierosy elektroniczne i produkty zawierające tytoń, tytoń odtworzony, nikotynę lub namiastki tytoniu albo nikotyny, przeznaczone do wdychania bez spalania, a także wyroby z konopi (rodzaj: Cannabis) klasyfikowane do CN 1211, przeznaczone do palenia lub do wdychania bez spalania,

wyroby zawierające w swoim składzie alkohol etylowy o objętościowej mocy powyżej 50 proc. objętości, nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi, w tym rozpuszczalniki, płyny odkażające, rozcieńczalniki farb, płyny do odmrażania,

węgiel, brykiet i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu, przeznaczone do celów opałowych.

W tym zakresie nic się nie zmieniło względem poprzedniej wersji projektu. Pojawiło się natomiast wyłączenie odnośnie do ostatniej pozycji. Obowiązek stosowania kas nie będzie dotyczył dostaw węgla, brykietów i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu, przeznaczonych do celów opałowych, gdy sprzedaży tej dokonuje przedsiębiorstwo górnicze (w tym kopalnie), a całość zostanie udokumentowana fakturą.©℗