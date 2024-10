Jeżeli w 2024 r. przychody spółki stosującej estoński CIT przekroczą 50 mln euro, to już od 2025 r. będzie ona musiała prowadzić elektroniczne księgi, a po zakończeniu tego roku przekazać fiskusowi JPK_CIT – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Przypomnijmy, że obowiązek prowadzenia ksiąg elektronicznie i przesyłania w tym zakresie ksiąg rachunkowych przewiduje ustawa z 29 października 2021 r. (Dz.U. poz. 2105 ze zm.), zwana potocznie Polskim Ładem. Zakłada ona etapowe wdrażanie obowiązków w tym zakresie.

Zgodnie z jej art. 66 ust. 2 jednolity plik za rok obrotowy rozpoczynający się po:

31 grudnia 2024 r. – będą przesyłać:

a) podatkowe grupy kapitałowe,

b) podatnicy i spółki niebędące osobami prawnymi, u których wartość przychodu uzyskanego w poprzednim odpowiednio roku podatkowym albo roku obrotowym przekroczyła równowartość 50 mln euro.

31 grudnia 2025 r. – podatnicy i spółki niebędący osobami prawnymi, obowiązani do przesyłania JPK_VAT,

3) 31 grudnia 2026 r. – pozostali podatnicy i spółki niebędące osobami prawnymi.

Spytała o to spółka, która od 1 stycznia 2022 r. przeszła na ryczałt od dochodów spółek i w związku z tym nie stosuje już ogólnych zasad opodatkowania dochodów, czyli nie rozpoznaje przychodów ani kosztów podatkowych. Podstawa opodatkowania dla podatników objętych ryczałtem jest bowiem ustalana na odrębnych zasadach – na podstawie ksiąg rachunkowych (art. 28m i art. 28n ustawy CIT).

Uważała, że choć jej przychody bilansowe przekraczają rocznie 50 mln euro, to nie będzie musiała przesyłać JPK_CIT za rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2024 r., ale dopiero po 31 grudnia 2025 r.

Twierdziła, że chociaż w art. 66 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy nie wskazano wprost, czy wartość przychodu w wysokości 50 mln euro odnosi się do przychodu podatkowego w rozumieniu ustawy CIT, to w jej ocenie taki wniosek można wywieść z całokształtu legislacji. Spółka odwołała się tu do art. 27b ust. 2 ustawy o CIT, który mówi o podawaniu przez ministra finansów do publicznej wiadomości danych największych podatników, czyli grup kapitałowych i podatników, których przychody przekraczają 50 mln euro.

Bez publikacji danych, ale z JPK_CIT

Nie ulega wątpliwości, że nie dotyczy to spółek, które wybrały estoński CIT. Uzasadnieniem jest to, że minister ujawnia tylko dane z zeznania CIT-8 (składanego na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o CIT), a spółki, które wybrały estoński ryczałt, składają inną deklarację – CIT-8E (na podstawie art. 28r ustawy CIT).

Spółka uznała, że tak samo jest przy określaniu podatników, u których przychód przekroczył 50 mln euro dla celów JPK_CIT. W związku z tym jako podmiot na estońskim CIT chciała złożyć ten plik po raz pierwszy dopiero za 2026 r.

Nie zgodził się z tym jednak dyrektor KIS. Wyjaśnił, że chociaż spółka nie ustala przychodu według ogólnych zasad, to jednak suma jej przychodów bilansowych jest ustalana i ewidencjonowana w księgach rachunkowych.

Zatem w przypadku przekroczenia limitu przychodów 50 mln euro, ustalonych na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w poprzednim roku obrotowym (2024 r.), spółka będzie musiała już od 1 stycznia 2025 r. prowadzić księgi rachunkowe przy użyciu programów komputerowych i przesłać je po raz pierwszy za ten rok podatkowy – wyjaśnił dyrektor KIS.

Dodał, że odwołanie się w tym wypadku do art. 27b ustawy o CIT jest błędem, bo przepis ten dotyczy całkiem innej kwestii.©℗