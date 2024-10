Tu problem rozwiązano

Nieco inny kłopot pojawił się na przełomie lat 2021–2022. W art. 21 ust. 1 ustawy nowelizującej z 28 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2123) zapisano, że jeżeli spółka jawna, w której wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, nie chce być podatnikiem CIT, to musi przed rozpoczęciem roku obrotowego złożyć w urzędzie skarbowym informację o swoich wspólnikach. Informację tę (CIT-15J) należało złożyć do 31 stycznia 2021 r.

Nie mogły temu sprostać nowo tworzone spółki jawne ani te, które powstały z przekształcenia innej spółki, np. komandytowej. Spółka jawna powstaje bowiem dopiero z chwilą wpisania do KRS. Nowe podmioty nie mogły więc złożyć informacji CIT-15J przed rozpoczęciem swojego roku obrotowego, bo musiałyby to zrobić, zanim jeszcze zostały zawiązane.

Ten sam problem dotyczył spółek jawnych powstałych z przekształcenia. One również nie mogły złożyć informacji CIT-15J, zanim same powstały (wskutek przekształcenia).

Skutek był taki, że jedne i drugie nie mogły uniknąć CIT, nawet gdyby chciały zachować się zgodnie ze wskazaniami ustawodawcy.

Przeciwstawił się temu WSA w Krakowie w wyroku z 12 maja 2022 r. (I SA/Kr 192/22). Orzekł, że taki sposób stanowienia przepisów prowadzi do nałożenia obowiązku, którego nie można wyegzekwować. A to „stoi w bezpośredniej sprzeczności z zasadą przyzwoitej legislacji”.

Początkowo, chcąc wybrnąć z tej sytuacji, Ministerstwo Finansów przekonywało, że data rejestracji spółki jawnej w KRS nie jest tożsama z rozpoczęciem jej pierwszego roku obrotowego. Tłumaczyło, że rok obrotowy zaczyna się dopiero z dniem pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym. Tak wypowiedziało się w styczniu 2021 r. w odpowiedzi na pytanie DGP (patrz: „Spółki jawne mogą uniknąć podatkowej pułapki”, DGP nr 15/2021). Miesiąc później powtórzył to wiceminister Sarnowski we wspomnianej odpowiedzi na interpelację poselską (nr 18645).

Eksperci głośno to krytykowali. Zwracali uwagę na to, że co innego wynika z ustawy i, zamiast dorabiać wykładnię, należy po prostu zmienić przepis. Tak też ostatecznie się stało. W ustawie o CIT wprost napisano, że nowo utworzone oraz powstałe z przekształcenia spółki jawne stają się podatnikami CIT, jeżeli nie złożą informacji CIT-15J w terminie 14 dni, licząc od dnia ich zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym (art. 1 ust. 3 pkt 1a lit. c).