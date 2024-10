Ministerstwo Finansów poinformowało ostatnio o tym, że garaże będą opodatkowane jak mieszkania. To oznacza, że pomieszczania przeznaczone do przechowywania pojazdów zostaną uznane za część mieszkalną. Ile za to zapłacą Polacy?

Na początku tygodnia resort Andrzeja Domańskiego przekazał, że rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o opłacie skarbowej. Do jednych z ważniejszych punktów tego projektu należy ujednolicenie zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości garaży w budynkach mieszkalnych.

"Wszystkie pomieszczenia przeznaczone do przechowywania pojazdów w budynkach mieszkalnych (niezajęte na działalność gospodarczą) będą opodatkowane jak mieszkania" – informuje Ministerstwo Finansów.

Rząd natomiast na ostatnim posiedzeniu przyjął projekt nowelizacji ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o opłacie skarbowej, który poza opodatkowaniem garaży ma m.in. wyeliminować wątpliwości interpretacyjne przez doprecyzowanie obowiązujących przepisów.

Podatek od garaży – od kiedy? Ile wynosi?

Podatek od garaży ma wejść w życie już od 1 stycznia 2025 roku.

Ile wyniesie podatek od garaży? W przypadku budynków mieszkalnych maksymalna stawka podatku od nieruchomości wzrośnie z 1,15 zł do 1,19 zł, natomiast dla gruntów pod takimi budynkami - z 0,71 zł do 0,73 zł za m2.

Przypomnijmy: maksymalne stawki podatku od nieruchomości ustala minister finansów, jednak to do radnych należy, ile ostatnie wyniesie podatek, który stanowi źródło dochodu dla samorządu.

Podatek od nieruchomości w poszczególnych miastach – stawki

Spójrzmy więc, jak przedstawiają się stawki za podatek od nieruchomości w poszczególnych miastach. W opracowaniu przygotowanym przez GetHome widzimy, że większość miast utrzymywało najwyższą możliwą wysokość podatku, czyli 1,15 zł w 2024 r.

Dotyczyło to takich miast jak:

Lublin, Szczecin, Bydgoszcz, Łódź

Poznań, Wrocław, Gdańsk, Warszawa,

Białystok, Katowice, Kraków, Olsztyn, Rzeszów.

Gdzie radni zdecydowali się nieco obniżyć stawkę? Najmniej płacili w 2024 roku mieszkańcy Kielc - 0,82 zł za metr kwadratowy. Złotówkę za mkw. płacili mieszkańcy Torunia. 0,99 zł/mkw. właściciele nieruchomości w Zielonej Górze i Opolu. W Gorzowie Wielkopolskim stawka wynosiła 0,95 zł za metr kwadratowy.

Garaże w blokach mieszkalnych a podatek

Czy właściciele miejsc postojowych związanych z blokiem mieszkalnym również będą musieli zapłacić podatek od nieruchomości? Odpowiedź znajdziemy w ustawie.

Wskazano w niej, że aby ujednolicić opodatkowanie pomieszczeń do przechowywania pojazdów znajdujących się w budynkach mieszkalnych, proponuje się przyjąć, że za część mieszkalną budynku będzie uznawać się także pomieszczenie do przechowywania pojazdów.

"Proponowana zmiana doprowadzi do zmiany kwalifikacji wyodrębnionych prawnie lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych stanowiących garaże wielostanowiskowe oraz garaże jednostanowiskowe na część mieszkalną budynku i doprowadzi do zmiany podatkowego statusu takich pomieszczeń. Natomiast garaże wielostanowiskowe stanowiące element nieruchomości wspólnej w budynku mieszkalnym już obecnie są częścią mieszkalną budynku, która jest opodatkowana stawką określoną w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a upol, lub jeżeli jest zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej, to jest opodatkowana stawką określoną w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b upol" – czutamy.