Odpowiedź Ministerstwa Finansów z 22 lutego 2024 r. na pytanie DGP

Potwierdzamy, że pismo informacyjne dotyczące właściwego ustalania prawidłowego dnia kursu wymiany walut przy kwalifikowaniu lub wykluczaniu podmiotu z urzędu skarbowego zostało przekazane do podległych jednostek Krajowej Administracji Skarbowej.

Uchwała NBP co do zasady dotyczy sposobu wyliczenia kursu waluty, a nie dotyczy wskazania dnia, w którym dana czynność (np. związana z „czynnościami podatkowymi”) ma zostać dokonana. Ponadto zgodnie z par. 8 pkt 5 uchwały NBP w przypadku braku możliwości ogłoszenia kursów, o których mowa w par. 2 pkt 1–3, par. 3, par. 41 oraz par. 5 (uchwały) w sposób, o którym mowa w pkt 1–4, z przyczyn niezależnych od NBP mają zastosowanie kursy ostatnio ogłoszone. Przy czym ów „brak możliwości ogłoszenia kursów” nie jest w uchwale NBP dookreślony. Uchwała sama w sobie zawiera regulację odnoszącą się do dnia niebędącego dniem roboczym w zakresie określonych walut (por. par. 2 pkt 4). W zakresie waluty euro nie ma regulacji odnoszącej się do dnia roboczego/ustawowo wolnego. W uchwale „brak możliwości ogłoszenia kursów” został ujęty nie jako dzień wolny od pracy w postaci soboty czy niedzieli, ale jako sytuacja nagła, zdarzenie losowe, niezależne od NBP.

Terminy podatkowe co do zasady nie mogą przypadać na dni wolne oraz święta. Regulują to przepisy Ordynacji podatkowej, z których wynika, że jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniach wolnych od pracy. W związku z tym święto wypadające na koniec terminu przedłuży czas możliwy na wykonanie określonej czynności przeliczenia.©℗