Minister finansów zaniecha poboru ryczałtu od dochodów spółek od wszelkich świadczeń (z wyjątkiem darowizn pieniężnych) przekazanych nieodpłatnie lub w darowiźnie organizacjom pożytku publicznego na usuwanie skutków powodzi.

Wynika to z opublikowanego projektu rozporządzenia.

Przypomnijmy, że co do zasady wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą są opodatkowane ryczałtem od dochodów spółek, czyli estońskim CIT (art. 28m ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT). Do takich wydatków zalicza się m.in. koszty wytworzenia lub cenę nabycia rzeczy lub praw przekazywanych w darowiźnie oraz koszty poniesione w związku z wykonaniem nieodpłatnych świadczeń. Podstawę opodatkowania w takiej sytuacji stanowi dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą ustalony w miesiącu, w którym wykonano świadczenie lub dokonano wypłaty lub wydatku.

Gdyby nie planowane zaniechanie poboru podatku w tym zakresie, to spółki, które wybrały estoński CIT, a chciałyby pomóc w usuwaniu skutków kataklizmu, musiałyby zapłacić od tej pomocy podatek.

Minister finansów zaniecha jego poboru od wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, odpowiadających:

– wysokości poniesionych kosztów wytworzenia lub cenie nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn przekazanych organizacjom pożytku publicznego (o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.) na cele związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r.,

– wysokości kosztów poniesionych z tytułu wykonania nieodpłatnego świadczenia, którego celem jest usuwanie skutków powodzi z września 2024 r., realizowanego na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Rozporządzenie w tym zakresie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Natomiast zaniechanie poboru podatku będzie miało zastosowanie do dochodów osiągniętych od 12 września do 31 grudnia 2024 r.©℗