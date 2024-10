Od dziś pracownicy urzędów skarbowych i Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) udzielają informacji pod tym samym numerem telefonu (infolinią).

Są to numery:

(+48) 22 330 03 30 – dla połączeń z telefonów komórkowych,

801 055 055 – dla połączeń z telefonów stacjonarnych.

Połączenia z dotychczasowymi numerami urzędów skarbowych są od dziś automatycznie przekierowywane na infolinię.

Telefony tej infolinii odbierają zarówno eksperci z KIS, jak i – co jest nowością – konsultanci będący pracownikami urzędów skarbowych. Tych ostatnich podatnik może spytać zarówno o ogólne kwestie podatkowo-celne, jak i (to również nowość) o indywidualną sprawę, czyli swoje rozliczenia. Chcąc jednak otrzymać informacje objęte tajemnicą skarbową, trzeba się uwierzytelnić kodem telePIN. Ustawia się go na swoim koncie w e-Urzędzie Skarbowym na stronie: www.podatki.gov.pl (patrz: ramka).

Możliwość uzyskania przez telefon informacji o indywidualnej sprawie mają też:

pełnomocnicy, ale tylko z pełnomocnictwem ogólnym, oraz

osoby mające dostęp do konta firmy (lub innej organizacji) w e-Urzędzie Skarbowym.

Oni również muszą się w tym celu uwierzytelnić za pomocą kodu telePIN (patrz: infografika).

W każdym przypadku proces uwierzytelnienia za pomocą telePIN jest realizowany automatycznie przez system, a potwierdzenie tożsamości odbywa się bez udziału pracownika Krajowej Administracji Skarbowej.©℗

Jak wygenerować telePIN Krok 1 – logowanie do konta w e-Urzędzie Skarbowym na stronie www.podatki.gov.pl za pomocą profilu zaufanego, aplikacji mObywatel, bankowości elektronicznej, e-dowodu osobistego, Krok 2 – wybór przycisku „Ustawienia”, Krok 3 – wybór przycisku „Infolinia Krajowej Administracji Skarbowej”, Krok 4 – ustawienie telePIN-u (można go tam też zmienić i usunąć).