Jeżeli kwalifikacje zawodowe zagranicznych masażystów nie zostały potwierdzone przez polskie Ministerstwo Zdrowia, to nie przysługuje zwolnienie z podatku od towarów i usług – wynika z kolejnej interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Wcześniej stwierdził on tak samo 7 marca 2023 r. (sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.840. 2023.2.ŻR).

O obie interpretacje wystąpili przedsiębiorcy planujący otworzenie gabinetu masażu. Obaj chcieli zatrudnić zagraniczne masażystki, które miałyby certyfikaty zawodowe potwierdzające ich kwalifikacje.

We wniosku o najnowszą interpretację podatnik zapewnił, że kobiety będą wykonywały usługi pod nadzorem wykwalifikowanego technika masażysty lub fizjoterapeuty. On sam natomiast będzie prowadził dokładną dokumentację medyczną, w której będzie rejestrował każdy zabieg i jego efekty, co pozwoli na monitorowanie stanu zdrowia pacjentów.

Co ze zwolnieniem z VAT?

Liczył na to, że dopóki masaże będą wykonywane przez cudzoziemki nadzorowane przez osoby mające odpowiednie polskie kwalifikacje zawodowe, dopóty będzie mu przysługiwać zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy o VAT. Przepis ten zwalnia z podatku usługi w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 991).

W świetle tego przepisu osobą wykonującą zawód medyczny jest „osoba uprawniona na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny”.

Zawody regulowane

Problem polegał na tym, że kwalifikacje zagranicznych masażystek nie były potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia jako równorzędne z polskimi kwalifikacjami. Przypomnijmy, że zawód fizjoterapeuty to zgodnie z ustawą z 25 września 2015 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1213 ze zm.) samodzielny zawód medyczny, którego wykonywanie wymaga ukończenia pięcioletnich studiów kierunkowych lub uzyskania tytułu licencjata bądź technika fizjoterapii i posiadania co najmniej sześcioletniego doświadczenia zawodowego.

Zawód medyczny wykonują również technicy masażyści, co potwierdza klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy określona w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 7 sierpnia 2014 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 227 ze zm.). Chcąc uzyskać tytuł zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje technika masażysty, należy ukończyć technikum bądź szkołę policealną.

Nadzór na masażystami nie wystarczy

Dyrektor KIS stwierdził, że nie wystarczy nadzór nad masażystkami. Musiałyby mieć one zaświadczenie z Ministerstwa Zdrowia potwierdzające, że ich kwalifikacje zawodowe są równorzędne z polskimi.

Bez tego cudzoziemki nie będą miały uprawnień do wykonywania zawodów medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej. A to wyklucza zwolnienia z VAT – stwierdził organ.©℗