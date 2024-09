Kto na mocy wyroku anulującego umowę sprzedaży odzyskał prawo do mieszkania, powinien odczekać pięć lat, jeżeli chce uniknąć PIT od dochodu z ponownej sprzedaży tej nieruchomości – wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytał o to mężczyzna, który w 2016 r. sprzedał mieszkanie. Zgodnie z ustaleniami stron kupująca zapłaciła tylko niewielką część ceny. Pozostałą miała spłacać w ratach. Nie wywiązała się jednak z tego zobowiązania, wskutek czego sprzedający złożył pozew do sądu. W 2021 r. prawomocnie wygrał, dzięki czemu odzyskał zwrotnie prawo do mieszkania.

Znów jednak stanął przed koniecznością sprzedaży mieszkania. Zmusiły go do tego m.in. koszty pożyczek, które zaciągnął, aby uregulować nieuiszczone przez niedoszłą kupującą czynsz i opłaty za media.

Do ponownej sprzedaży doszło w 2024 r. Po tej transakcji podatnik wystąpił o interpretację indywidualną. Uważał, że nie powinien zapłacić 19-proc. podatku od dochodu ze sprzedaży. Powołał się na art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT, zgodnie z którym nie ma podatku, gdy zbycie nastąpiło po upływie pięciu lat od końca roku, w którym doszło do nabycia nieruchomości.

Podatnik uważał, że odzyskanie prawa do mieszkania nie było jego nabyciem. Na poparcie swojego stanowiska przywołał art. 395 par. 2 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym odstąpienie od umowy sprzedaży skutkuje tym, że umowa jest uważana za niezawartą. Podatnik był więc przekonany, że w tym wypadku pięcioletni okres należy liczyć od daty pierwotnego nabycia prawa do mieszkania.

Dyrektor KIS był innego zdania. Nawiązał do art. 488 par. 1 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym co do zasady świadczenia będące przedmiotem zobowiązań z umów wzajemnych powinny zostać spełnione jednocześnie. Wyjątki mogą wynikać z umowy, gdy określono w niej np., że najpierw ma dojść do wydania rzeczy, a dopiero potem do zapłaty ceny.

Tak było w tej sprawie – stwierdził dyrektor KIS. Uznał, że najpierw doszło do zbycia prawa do mieszkania, a następnie do jego zwrotnego nabycia na podstawie wyroku sądowego.

Wyjaśnił zatem, że jeżeli podatnik chciał uniknąć PIT od dochodu ze sprzedaży, to powinien był odczekać pięć lat od końca roku, w którym zwrotnie nabył prawo do mieszkania.

Przypomnijmy, że jeśli nieruchomość zostanie sprzedana przed upływem pięciu lat od jej nabycia, to sposobem na uniknięcie podatku jest skorzystanie z ulgi mieszkaniowej. W tym celu należy przeznaczyć pieniądze ze sprzedaży na realizację jednego z własnych celów mieszkaniowych, wskazanych w art. 21 ust. 25 ustawy o PIT. Są na to trzy lata (art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT).©℗