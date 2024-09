Przedsiębiorca, który zarabia na wynajmie nieruchomości przejętej w zamian za rentę dożywotnią, nie pomniejszy swoich przychodów o kwotę należności wypłacanej poprzedniemu właścicielowi tego budynku – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytał o to przedsiębiorca, który na podstawie zawartej z ojcem umowy renty dożywotniej (4 tys. zł miesięcznie) przejął na własność jego budynek, a następnie zaczął wynajmować znajdujące się tam lokale użytkowe innym firmom. Był to jego jedyny dochód z działalności gospodarczej. Z niego wypłacał ojcu dożywotnią rentę.

Przedsiębiorca planował w przyszłości zmienić formę opodatkowania – z ryczałtu ewidencjonowanego na skalę PIT (12 proc. i 32 proc.), a wynajmowaną nieruchomość wprowadzić do ewidencji środków trwałych.

Liczył na to, że po tej zmianie będzie mógł zaliczać kwotę wypłacanej co miesiąc renty do kosztów uzyskania przychodu. Tłumaczył, że jest ona związana ze źródłem uzyskiwanych przez niego przychodów, bo jej wypłacanie było warunkiem przejęcia własności nieruchomości, która generuje przychody jego firmy.

Innego zdania był dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że nie ma związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy wypłacaniem ojcu comiesięcznej renty dożywotniej a przychodem z najmu lokali użytkowych. Przypomniał, że zgodnie z art. 22 ust. 8 ustawy o PIT kosztem uzyskania przychodu są odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia środka trwałego dokonywane od jego wartości początkowej, którą jest co zasady cena nabycia nieruchomości. W myśl art. 22h ust. 3 ustawy o PIT ceną nabycia środka trwałego jest kwota należna zbywcy powiększona o koszty związane z zakupem.

Natomiast sama okoliczność, że wypłata renty dożywotniej jest warunkiem przejęcia nieruchomości i uzyskiwania z niej przychodów, to zbyt mało, aby móc zaliczyć ten wydatek do kosztów uzyskania przychodu – stwierdził dyrektor KIS.©℗