Za dwa dni mija termin zapłaty PIT i CIT, a za tydzień VAT. Powodzianie, którzy chcą odroczenia zapłaty podatków, muszą występować o to indywidualnie.

Na razie nie ma mowy o gremialnym odroczeniu płatności podatków na terenach objętych stanem klęski żywiołowej.

Wniosek można złożyć bez wychodzenia z domu, poprzez stronę biznes.gov.pl lub przez konto w e-Urzędzie Skarbowym – informuje Krajowa Administracja Skarbowa w komunikacie. Marna to jednak pociecha dla przedsiębiorców, którzy nie mają teraz prądu lub dostępu do komputera.

Będą natomiast:

zerowy VAT od darowizn oraz

zwolnienia podatkowe wynikające z ustawy z 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz.U. z 2024 r. poz. 654).

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe apelują o to, aby nie musiały płacić CIT, gdy otrzymaną darowiznę (także pieniężną) przekażą na ratowanie zalanych domów mieszkalnych.

Zwolnienia z PIT i CIT

Z opublikowanego wczoraj rozporządzenia Rady Ministrów wynika, że na terenie gmin poszkodowanych powodzią stosuje się niektóre rozwiązania określone w ustawie z 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (dalej: specustawa).

Chodzi o rozporządzenie z 16 września 2024 r. w sprawie wykazu gmin, w których są stosowane szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r., oraz rozwiązań stosowanych na ich terenie (Dz.U. poz. 1371). Nawiązuje ono (w par. 3) do konkretnych przepisów specustawy. To oznacza, że do gmin poszkodowanych powodzią stosuje się m.in. zwolnienia przewidziane w art. 30 specustawy.

A zatem do 31 grudnia 2025 r. (tj. roku następującego po roku, w którym wystąpiła powódź) są zwolnione z podatku dochodowego:

1) dochody (przychody) poszkodowanego otrzymane na usuwanie skutków powodzi z tytułu:

a) nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń,

b) darowizn, do których nie ma zastosowania ustawa o podatku od spadków i darowizn;

2) przychody poszkodowanego otrzymane na podstawie art. 10–13 i art. 17–19 specustawy, przy czym wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z tych przychodów nie uważa się za koszty uzyskania przychodów;

3) przychody otrzymane na podstawie art. 23 specustawy.

Ponadto, do środków trwałych, których dotyczą art. 30 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 specustawy, nie stosuje się art. 23 ust. 1 pkt 45 i pkt 45a lit. a ustawy o PIT ani art. 16 ust. 1 pkt 48 i pkt 63 lit. a ustawy o CIT.

Innymi słowy, środki te można będzie amortyzować dla celów podatkowych.

Zwolnienia dla darowizn

Do 31 grudnia 2025 r. darowizny przeznaczone przez obdarowanego na usunięcie skutków powodzi są zwolnione z podatku od spadków i darowizn. Warunkiem jest jednak, aby zostały one przeznaczone na ten cel do końca 2025 r. – wynika z art. 30 ust. 2 specustawy.

Mieszkaniówka

Problem mają natomiast spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego (TBS) działające na zalanym terenie. Co do zasady płacą one podatek dochodowy, również od otrzymanych darowizn, a zwolnienia przewidziane w ustawie o CIT nie przewidują szczególnej sytuacji, z jaką mamy do czynienia teraz wskutek powodzi.

Nie wchodzi tu w grę zwolnienie przewidziane w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, bo wymaga ono spełnienia dwóch warunków. Dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i TBS muszą być:

uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i

przeznaczone na cele związane z utrzymaniem tych zasobów (z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi).

Nie byłoby problemu ze spełnieniem drugiego warunku zwolnienia, natomiast kłopot sprawia pierwszy z nich. Otrzymane darowizny nie są bowiem dochodami „uzyskanymi z gospodarki zasobami mieszkaniowymi”.

Nie wchodzi tu też w grę zwolnienie przewidziane w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT dla dochodów przeznaczonych na cele statutowe. Przepis ten wymienia liczne cele statutowe (np. działalność naukowa, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, kultu religijnego). Nie ma jednak wśród nich utrzymania zasobów mieszkaniowych czy choćby ratowania zabytków (których na terenach objętych teraz powodzią jest niemało).

Karta podatkowa

Z art. 30 ust. 4 specustawy wynika, że gdy przerwa w prowadzeniu działalności gospodarczej została spowodowana powodzią, to należy zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o okresie tej przerwy. Należy to zrobić w dniu rozpoczęcia działalności po tej przerwie.

Obowiązek ten dotyczy podatników rozliczających się w formie karty podatkowej. Jeżeli taki podatnik zgłosi przerwę w prowadzeniu działalności, to fiskus nie pobiera od niego podatku za cały okres przerwy trwającej nieprzerwanie co najmniej 10 dni w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień przerw. Wynika to z art. 34 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 776 ze zm.).

0 proc. VAT

Zerową stawką VAT będą objęte darowizny przekazane od 12 września do 31 grudnia 2024 r. na cele związane z pomocą powodzianom – wynika z gotowego już projektu rozporządzenia ministra finansów.

Darowizna musi być jednak przekazana za pośrednictwem:

organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;

jednostek samorządu terytorialnego;

podmiotów leczniczych w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2024 r. poz. 799);

Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Warunkiem zerowej stawki VAT ma być to, aby podatnik dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi i wskazany wyżej podmiot:

zawarli pisemną umowę, z której będzie wynikać, że dostarczane towary lub świadczone usługi będą wykorzystane „na cele związane z pomocą osobom poszkodowanym wskutek intensywnych opadów atmosferycznych lub powodzi we wrześniu 2024 r.” lub

potwierdzili na piśmie dokonanie dostawy towarów lub wykonanie usługi na te cele.

Ulgi w zapłacie

Chcąc natomiast mieć odroczoną zapłatę podatku (lub rozłożoną ją na raty), każdy poszkodowany przedsiębiorca z osobna musi złożyć odpowiedni wniosek.

We wniosku można ubiegać się o:

rozłożenie na raty należności podatkowych (wniosek RAT-Z),

umorzenie zaległości podatkowej (wniosek UZ-M),

odroczenie terminu zapłaty należności podatkowych (wniosek TER-Z).

We wniosku należy opisać swoją sytuację i uzasadnić potrzebę otrzymania ulgi. Jest to konieczne ze względu na art. 67a ordynacji podatkowej, który stanowi, że organ podatkowy może udzielić ulgi „w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym”.

„Ocena zasadności udzielenia ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych przeprowadzana będzie odrębnie w każdej sprawie przez organ podatkowy, z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego” – poinformowała KAS.

Dodała, że podmioty prowadzące działalność gospodarczą mogą korzystać z ulg:

stanowiących pomoc publiczną,

niebędących pomocą publiczną oraz

stanowiących pomoc de minimis, przy czym w tym wypadku łączna wartość pomocy dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć w ciągu trzech lat równowartości 300 tys. euro.

Specjalna infolinia

Uruchomiona została specjalna infolinia dla poszkodowanych w powodzi. Dzwoniąc pod numer 22 460 59 30, poszkodowani przedsiębiorcy mogą pytać o rozliczenia podatkowe (PIT, VAT) oraz o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.

Infolinia jest czynna w godz. 8–18. ©℗