Ministerstwo Finansów opublikowało zapowiadany już przez nas projekt. Wynika z niego, że od 1 stycznia 2025 r. zmieni się wysokość stawek VAT na niektóre towary. Nie będzie integracji kas fiskalnych z terminalami płatniczymi, a reeksporterzy osobowych aut odzyskają akcyzę.

Projekt przewiduje te same zmiany, których założenia opisaliśmy szczegółowo w artykule „Kolejne nowości w VAT, akcyzie i kasach rejestrujących” (DGP nr 172/2024).

Co przyjął rząd?

Natomiast w miniony wtorek rząd przyjął inny projekt nowelizacji ustawy o VAT. Zakłada on, że małe polskie firmy skorzystają ze zwolnienia podmiotowego z VAT na terenie całej Unii Europejskiej. I vice versa. Zmienią się też zasady opodatkowania opłat za wirtualny dostęp do wielu usług streamingowych.

Ta nowelizacja również ma wejść w życie 1 stycznia 2025 r. wraz z wdrażanymi przez nią przepisami unijnych dyrektyw. Teraz zajmie się nią Sejm.

Co w konsultacjach?

Natomiast opublikowany właśnie projekt drugiej, wspomnianej już nowelizacji przewiduje m.in.:

podwyższenie stawki VAT z 8 proc. do 23 proc. na dostawy wyrobów z konopi siewnej przeznaczonych do palenia lub wdychania bez spalania, a także tzw. żywych koniowatych (np. koni, osłów, mułów i osłomułów),

obniżenie z 23 proc. do 5 proc. VAT od kubeczków menstruacyjnych,

objęcie 0-proc. stawką VAT dostawy statków ratowniczych i łodzi ratunkowych, które są wykorzystywane na morzu, a nie są statkami i łodziami pełnomorskimi,

objęcie 8-proc. VAT – już na stałe – wyrobów medycznych dopuszczonych do obrotu na podstawie poprzednio obowiązującej ustawy o wyrobach medycznych (z 20 maja 2010 r.). Obecnie z art. 145c ustawy o VAT wynika, że 8-proc. stawka podatku na takie wyroby obowiązuje tylko do 27 maja 2025 r.

Ponadto do końca 2026 r. zostanie przedłużone obowiązywanie mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT dla nabywców uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, gazu w systemie gazowym oraz prądu w systemie elektroenergetycznym. Obecne przepisy przewidują takie rozwiązanie tylko do końca lutego 2025 r.

Akcyza od aut

W ramach tej samej nowelizacji są planowane też zmiany w akcyzie. Będą one korzystne dla firm, które czasowo rejestrują samochody osobowe w Polsce, wyłącznie w celu wywiezienia ich za granicę (nigdy nie użytkują ich w naszym kraju). Nowe przepisy umożliwią odzyskanie zapłaconej od tych pojazdów akcyzy (dziś fiskus tego odmawia).

Co więcej, nowe zasady miałyby zastosowanie również do samochodów, dla których obowiązek podatkowy powstanie jeszcze przed dniem wejścia w życie nowelizacji, natomiast do wewnątrzwspólnotowej dostawy albo eksportu dojdzie po 31 grudnia 2024 r.

Z akcyzy mają też zostać zwolnione samochody osobowe rejestrowane w kraju, które będą przedmiotem badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Kasy fiskalne

Projekt zakłada także, że przedsiębiorcy nie będą musieli integrować kas fiskalnych online z terminalami płatniczymi. Dane o płatnościach będą nadal przekazywać fiskusowi agenci rozliczeniowi (zgodnie z przepisami, które zostaną przeniesione do nowego działu VB ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 615 ze zm.).

JPK_CIT

W projekcie miała się też znaleźć poprawka dotycząca JPK_CIT, ale ostatecznie jej nie ma. Została ona uwzględniona jako autopoprawka w innym projekcie, nad którym zaczął wczoraj pracować Sejm. Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 601).

Autopoprawka zakłada, że minister finansów będzie mógł rozporządzeniem ograniczyć zakres danych przekazywanych w formie ustrukturyzowanej. Dzięki temu będzie mógł on czasowo zwolnić podatników CIT z obowiązku przekazywania części ksiąg – w tym wypadku plików JPK_ST_KR, czyli ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Ministerstwo zapowiedziało, że obowiązek wdrożenia JPK_ST_KR zostanie przesunięty na 2026 r. (z pierwszym raportowaniem w 2027 r.).©℗