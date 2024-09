Nawet jeżeli pracownik wykonuje pracę w terenie, to opłacony przez pracodawcę abonament parkingowy stanowi nieodpłatne świadczenie opodatkowane PIT – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to gminna jednostka samorządowa, która w odpowiedzi na postulaty terenowych pracowników socjalnych kupiła im abonamenty parkingowe od zarządu dróg i transportu. Ma im to ułatwić parkowanie ich prywatnych samochodów, gdy wykonują obowiązki służbowe – tłumaczyła.

Uważała jednak, że dla pracowników taki ufundowany im abonament jest podatkowym przychodem. Powołała się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13), w którym TK wyjaśnił, że nieodpłatne świadczenie jest przychodem, gdy:

■ jest spełnione za zgodą pracownika (musi on skorzystać z niego w pełni dobrowolnie),

■ jest spełnione w interesie pracownika (a nie pracodawcy),

■ przynosi wymierną korzyść, która jest przypisana indywidualnemu pracownikowi (a nie dostępna ogólnie).

Gminna jednostka uważała, że w sytuacji, o którą pyta, są spełnione wszystkie te przesłanki.

Dyrektor KIS to potwierdził. Wyjaśnił, że jeżeli pracodawca zapewnia pracownikowi bezpłatne parkowanie, to realizuje jego interesy życiowe. Gdyby bowiem pracodawca nie pokrywał tych kosztów, to urzędnik musiałby je opłacić. Uniknięcie wydatku na parkowanie jest więc wymierną korzyścią – stwierdził dyrektor KIS.

Uznał zatem, że otrzymanie abonamentu parkingowego przez terenowego pracownika socjalnego stanowi przysporzenie majątkowe podlegające opodatkowaniu (jako nieodpłatne świadczenie) i zakwalifikowane do przychodów określonych w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT. ©℗

OPINIA

Stanowisko restrykcyjne, ale ugruntowane

Temat zwrotów za parkingi ciągle wraca, w szczególności przy jazdach lokalnych. Organy podatkowe stoją na stanowisku, że osobom używającym własnych samochodów do pracy w terenie nie przysługuje zwolnienie podatkowe, bo przysługuje ono tylko wybranym grupom pracowniczym.

Warto zauważyć, że gdy używany jest samochód służbowy, to wszelkie koszty z tym związane ponosi pracodawca i w takiej sytuacji wykupiony przez niego abonament parkingowy jest bez PIT.

Jeśli zatem uznać, że opodatkowany jest abonament na parkowanie prywatnego auta, używanego również do pracy w terenie, to dochodzi do zróżnicowania sytuacji podatników. Oczywiście taki abonament dotyczy również parkowania w dni wolne od pracy i stąd zapewne restrykcyjne stanowisko fiskusa. Trzeba jednak przypomnieć, iż fiskus godził się już na nieopodatkowane zwroty opłat parkingowych ponoszonych przez pracowników dojeżdżających do pracy własnym autem w czasie pandemii COVID-19.

Dlatego należałoby się zastanowić nad wprowadzeniem do przepisów rozwiązań dostosowanych do dzisiejszych realiów wykonywania pracy. ©℗