Przedsiębiorca, który wskutek błędu biura rachunkowego zrezygnował ze zwolnienia podmiotowego w VAT, nie odzyska prawa do tej preferencji wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od końca roku, w którym doszło do pomyłki – wyjaśnił dyrektor KIS.

Za niemożliwą uznał więc aktualizację ze wsteczną datą zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R z wyjaśnieniem, że rezygnacja ze zwolnienia z VAT była wyłącznie skutkiem pomyłki.

Innego zdania był dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 10 marca 2021 r. (sygn. 0111-KDIB3-1.4012.955.2020.1.WN). Wtedy stwierdził, że podatnik ma prawo do złożenia korekty zawiadomienia o zwolnieniu podmiotowym z VAT.

Błąd biura

W obu przypadkach sytuacja była bardzo podobna. Przedsiębiorcy składali w urzędzie skarbowym zgłoszenie rejestracyjne VAT-R (jak w najnowszej sprawie) lub jego aktualizację. Chcieli poinformować, że zamierzają skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Przypomnijmy, że przysługuje ono podatnikowi, u którego wartość rocznej sprzedaży nie przekracza 200 tys. zł netto. By skorzystać z tej preferencji, nie można wykonywać dostaw ani świadczyć usług wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT (m.in. dostaw towarów budowlanych, usług prawniczych, usług ściągania długów).

W obu przypadkach przedsiębiorcy spełniali te warunki.

Problem polegał na tym, że pracownicy biur rachunkowych, z których usług ci przedsiębiorcy korzystali, popełnili błąd w zgłoszeniu rejestracyjnym lub jego aktualizacji. Zamiast zaznaczyć, że klient chce skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT, zakreślali pozycję sugerującą, że celem jest rezygnacja ze zwolnienia.

Przedsiębiorcy nie byli tego świadomi i wystawiali faktury bez doliczania podatku od towarów i usług. W końcu jednak zostali poinformowani, że mają status czynnego podatnika VAT. Powiadomili ich o tym bądź pracownik urzędu skarbowego (jak w sprawie z 2021 r.), bądź pracownik biura rachunkowego.

Można wycofać

Obaj przedsiębiorcy wystąpili w związku z tym o interpretację indywidualną. Spytali, czy mogą cofnąć skutki tej pomyłki, składając aktualizację zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R i wskazując w niej, że chcą korzystać ze zwolnienia podmiotowego.

Uważali, że mają takie prawo, i to mimo art. 113 ust. 11 ustawy o VAT, który mówi, że „podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1”.

Przedsiębiorcy sądzili jednak, że dopóki będą zachowywać się jak podatnicy zwolnieni podmiotowo i będą spełniać warunki, o których mowa w art. 113 ustawy o VAT, dopóty mają prawo do takiej aktualizacji.

W interpretacji z 10 marca 2021 r. dyrektor KIS w pełni to potwierdził.

Zmiana zdania

Tym razem jednak był innego zdania. Zwrócił uwagę na to, że do pomyłki doszło 5 lutego 2024 r., a więc nie minął jeszcze rok od końca roku, w którym doszło do rezygnacji ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Zgodnie więc z art. 113 ust. 11 ustawy o VAT przedsiębiorca odzyska prawo do zwolnienia podmiotowego dopiero 1 stycznia 2026 r., jeżeli tylko wartość jego sprzedaży w 2025 r. nie przekroczy 200 tys. zł, a zarazem nie będzie on wykonywał czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT – podsumował dyrektor KIS. ©℗