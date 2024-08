Pojazdy hybrydowe typu mild hybrid (MHEV) są także objęte obniżoną o 50 proc. (w stosunku do pojazdów o napędzie wyłącznie spalinowym) stawką podatku akcyzowego – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Przypomnijmy, że stawki akcyzy od samochodów osobowych są następujące:

18,6 proc. – dla samochodów osobowych o pojemności silnika powyżej 2000 cm sześc.;

9,3 proc. – dla samochodów osobowych:

a) o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, o pojemności silnika spalinowego wyższej niż 2000 cm sześc., ale nie wyższej niż 3500 cm sześc.;

b) stanowiących pojazd hybrydowy w rozumieniu przepisów o elektromobilności i paliwach alternatywnych (chodzi tu o hybrydy typu plug-in) o pojemności silnika spalinowego wyższej niż 2000 cm sześc., ale nie wyższej niż 3500 cm sześc.;

− 1,55 proc. podstawy opodatkowania – dla samochodów osobowych o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, o pojemności silnika spalinowego równej 2000 cm sześc. lub niższej;

− 3,1 proc. podstawy opodatkowania – dla pozostałych samochodów osobowych.

Zmiana wykładni

Na przełomie lat 2022/2023 organy podatkowe, wbrew wcześniejszej praktyce, zaczęły wydawać interpretacje oraz rozpoczęły kontrole u podatników, wzywając ich do skorygowania rozliczeń akcyzowych oraz dopłaty akcyzy od pojazdów osobowych stanowiących mikro (miękkie) hybrydy.

Według nowej, zmienionej wykładni organów, pojazdy te powinny być bowiem uznawane za pojazdy o napędzie spalinowym, jako że nie występują w nich co najmniej dwa alternatywne źródła zasilania do napędu pojazdu (tj. silnik elektryczny sam w sobie nie umożliwia ruszenia z miejsca, rozpędzenia, utrzymania pojazdu w ruchu).

Na przykład w:

w wiążącej decyzji akcyzowej z 28 kwietnia 2023 r. (sygn. WIA-2023-00013) dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu stwierdził m.in., że pojazd hybrydowy dla celów akcyzy to pojazd mający co najmniej dwa alternatywne źródła zasilania do napędu: silnik spalinowy i silnik elektryczny, a napęd w tych pojazdach jest realizowany zamiennie – w trybie elektrycznym silnik spalinowy pojazdu jest wyłączony, a silnik elektryczny dostarcza cały moment obrotowy niezbędny do napędu pojazdu;

w interpretacji indywidualnej z 21 marca 2024 r. (0111-KDIB3- 3.4013.361.2023.3.PJ) dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że pojazd, w którym silnik elektryczny jedynie wspomaga dominujący silnik spalinowy, jest objęty podatkiem akcyzowym według stawki właściwej dla tradycyjnych samochodów osobowych, a nie hybrydowych.

Co na to sąd?

Wyrok WSA w Warszawie zapadł wskutek zaskarżenia tej ostatniej interpretacji i daje nadzieję na powrót do wcześniejszej praktyki, tj. preferencyjnego opodatkowania akcyzą również hybryd typu miękka (mikro) hybryda.

Uzasadnienie wyroku WSA (oraz argumentacja organów) są miejscami bardzo detaliczne; odnoszą się zarówno do szczegółowych cech konstrukcyjnych danego pojazdu, jak i wykładni przepisów akcyzowych z uwzględnieniem nomenklatur statystycznych będących bazą do klasyfikacji wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych (tu: Nomenklatura Scalona – CN).

Z motywów uzasadnienia sądu – na razie ustnych – wynika, że wszystkie podnoszone dotąd przez organy podatkowe argumenty nie znajdują uzasadnienia na gruncie przepisów ustawy akcyzowej. WSA wskazał m.in. na następujące okoliczności:

− Pojęcie pojazdów o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym, do których stosuje się obniżone stawki akcyzy, nie zostało zdefiniowane na gruncie przepisów akcyzowych, a zatem przy jego wykładni należy odwoływać się do literalnego brzmienia art. 105 ustawy akcyzowej (określającego wykaz stawek akcyzy).

− Skoro w przepisie tym mowa jest o napędzie hybrydowym spalinowo-elektrycznym, to należy przyjąć, że najważniejsze i wystarczające dla zastosowania stawki obniżonej (w wysokości zależnej od pojemności silnika) jest to, aby moc generowana przez te dwa silniki pojazdu (spalinowy i elektryczny) była bezpośrednio przenoszona na układ napędowy takiego pojazdu.

− Zasadnicze znaczenie ma zatem wyłącznie to, czy silnik elektryczny – mający choćby niewielką moc – przyczynia się do wzmocnienia układu napędowego. A zatem, czy swoją mocą uzupełnia moc silnika spalinowego. W przepisach mowa jest o układzie hybrydowym spalinowo-elektrycznym i nie wprowadzają one żadnego dodatkowego wymogu, jak tylko ten, aby był to faktycznie układ hybrydowy spalinowo -elektryczny.

Co dalej?

Wyrok WSA jest na razie nieprawomocny i z dużym prawdopodobieństwem zostanie zaskarżony przez dyrektora KIS do sądu II instancji. Niemniej, z uwagi na klarowność i siłę uzasadnienia przedstawionego przez WSA, istnieje spora szansa, że inne sądy będą prezentować analogiczne stanowisko w tego typu sprawach. To powinno ostudzić zapał organów podatkowych w kwestionowaniu przeszłych rozliczeń.©℗

