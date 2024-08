Do ulgi w PIT dla osób niepełnosprawnych nie uprawniają orzeczenia komisji lekarskich podległych Ministerstwu Obrony Narodowej lub Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także organów orzeczniczych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to kobieta, która w 2006 r. została uznana za całkowicie niezdolną do służby w policji i zakwalifikowana do III grupy inwalidzkiej. Tak wynikało z orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez wojewódzką komisję lekarską MSWiA. Napisano w nim: „Całkowicie niezdolna do służby w Policji. Zakwalifikowano do III grupy inwalidzkiej, inwalidztwo powstało w związku ze służbą. Inwalidztwo trwałe. Zdolna do pracy”.

Kobieta chciała się upewnić, że może skorygować zeznania PIT za ostatnie lata (nieobjęte przedawnieniem podatkowym) i wykazać w nich ulgę dla osób niepełnosprawnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 i ust. 7a ustawy o PIT.

Nie zgodził się na to dyrektor KIS. Wyjaśnił, że warunkiem skorzystania z tej preferencji jest posiadanie decyzji przyznającej rentę: z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo socjalną (zgodnie z art. 26 ust. 7d pkt 2 ustawy o PIT). Natomiast orzeczenia komisji lekarskich podległych MON i MSWiA oraz organów orzeczniczych KRUS takiego prawa nie dają.

Zwrócił uwagę na to, że orzeczenie ustalające inwalidztwo III grupy wyłącznie z tytułu niezdolności do służby w policji oznacza zdolność do pracy poza służbą. Zresztą w tym samym orzeczeniu wskazano, że jest pani zdolna do pracy – zwrócił uwagę dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Podkreślił, że osób mających takie orzeczenia nie traktuje się jak osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 44 ze zm.).

Chcąc skorzystać z ulgi w PIT, kobieta musiałaby wystąpić z wnioskiem do powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności o ustalenie stopnia niepełnosprawności.©℗