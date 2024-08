Rok 2025 przyniesie istotne zmiany w opodatkowaniu miejsc garażowych. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów, stawki podatku od nieruchomości wzrosną o około 3 proc. Więcej informacji MF udzieli już pod koniec roku.

Dla właścicieli garaży, rok 2025 przyniesie konieczność dokładniejszego planowania wydatków. Chociaż niektórym uda się zaoszczędzić dzięki ujednoliceniu stawek, inni mogą odczuć znaczący wzrost obciążeń podatkowych.

Nowe stawki za garaże. Jakie skutki?

Ministerstwo Finansów ogłosiło maksymalne stawki podatku od nieruchomości na 2025 rok, które dla wielu mieszkańców mogą oznaczać znaczny wzrost obciążeń finansowych – podaje Portal Samorządowy. Choć wzrost o 3 proc. może wydawać się niewielki dla właścicieli garaży - szczególnie tych z wyodrębnioną własnością - różnica będzie odczuwalna. W 2024 roku stawka podatku dla budynków „pozostałych” (w tym odrębnych garaży) wynosiła maksymalnie 11,17 zł za metr kwadratowy, podczas gdy dla garaży przynależnych do mieszkań była to zaledwie 1,15 zł za metr kwadratowy.

Jednolita stawka dla wszystkich garaży

Od 2025 roku, w wyniku ubiegłorocznego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, wprowadzone zostanie ujednolicenie stawek podatku od miejsc garażowych. Oznacza to, że wszystkie miejsca garażowe, niezależnie od ich statusu prawnego, będą opodatkowane stawką „mieszkaniową” wynoszącą 1,19 zł za metr kwadratowy. Dla wielu właścicieli garaży, którzy dotychczas płacili stawkę wyższą, oznacza to istotne oszczędności. Z drugiej strony, ci, którzy płacili dotychczas niższe stawki, będą musieli przygotować się na wzrost wydatków.

Miasta reagują na nowe stawki

Niektóre miasta, takie jak Rzeszów, już wprowadziły zmiany w opodatkowaniu garaży, ujednolicając stawki podatkowe jeszcze przed wejściem w życie nowego prawa. W innych miastach, jak Opole, Kielce, Gorzów Wielkopolski, Toruń i Zielona Góra, zastosowano stawki niższe od maksymalnych, co pozwala mieszkańcom na pewne oszczędności.

Jednakże jesienią 2024 roku radni w całym kraju podejmą decyzje o wysokości stawek na rok 2025, co może prowadzić do dalszych podwyżek, szczególnie w miastach, gdzie obecnie stawki są niższe od maksymalnych. Jak komentuje na łamach Portalu ekspert GetHome, Marek Wielgo, gminy, w obliczu rosnących potrzeb finansowych, mogą być zmuszone do dalszego zwiększania obciążeń podatkowych.