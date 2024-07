Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zyskała nowe uprawnienia do kontroli najmu krótkoterminowego, które weszły w życie od 1 lipca. Właściciele nieruchomości muszą być przygotowani na przeswietlenia transakcji, które mogą sięgać nawet do pięciu lat wstecz. Zmiany te wynikają z wprowadzenia dyrektywy DAC7, mającej na celu uszczelnienie systemu podatkowego.

Nowe przepisy dla platform cyfrowych nie ominą najmu

Od 1 lipca 2024 r. platformy internetowe operujące na terenie Polski mają obowiązek raportowania do organów podatkowych informacji o użytkownikach sprzedających towary i usługi za ich pośrednictwem. Wprowadzenie dyrektywy DAC7 ma na celu skuteczniejszą identyfikację sprzedawców działających na dużą skalę bez formalnej rejestracji działalności gospodarczej, co ma na celu walkę z oszustwami podatkowymi oraz ujednolicenie systemów podatkowych w krajach członkowskich UE.

Kontrole KAS w najmie krótkoterminowym

1 lipca 2024 r. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) rozszerza swoje uprawnienia, skupiając się na właścicielach domów, mieszkań i pokoi wynajmowanych krótkoterminowo. Zmiany te wprowadza dyrektywa DAC7, która obliguje platformy internetowe, takie jak Booking.com czy Airbnb, do raportowania dochodów z wynajmu organom podatkowym w Unii Europejskiej. Kontrole mogą dotyczyć transakcji przeprowadzonych nawet pięć lat wstecz, co oznacza, że właściciele nieruchomości muszą być gotowi na dokładne sprawdzenie zgodności ich rozliczeń z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Kontrola najmu. Jaki jest zakres i skutki kontroli skarbówki?

W praktyce, jeśli osoba prywatna wynajęła mieszkanie lub pokój choćby na jeden dzień w ciągu ostatnich pięciu lat, może podlegać kontroli ze strony KAS. Oznacza to, że nawet sporadyczny wynajem bez właściwego rozliczenia podatkowego może skutkować sankcjami. Jak twierdzi Polskie Stowarzyszenie Wynajmu Krótkoterminowego, z powodu szarej strefy wynajmu krótkoterminowego Skarb Państwa traci rocznie niemal miliard złotych. Do tej kwoty należy doliczyć nieodprowadzone składki ZUS oraz lokalne podatki i opłaty.

Jak to ma działać? Podstawowe dane takie jak imię, nazwisko, PESEL i adres zamieszkania będą przekazywane do skarbówki, co umożliwi przeprowadzanie kontroli KAS. Jest to podobne do zasad stosowanych wobec osób sprzedających towary na platformach takich jak Vinted, OLX, czy Allegro, z tą różnicą, że niewielkie zarobki ze sprzedaży towarów są zwolnione z podatku. W przypadku usług, na przykład noclegowych z takich portali jak Booking.com czy Airbnb, unijna dyrektywa DAC7 nakłada obowiązek raportowania już od pierwszej transakcji.

Jakie są zasady opodatkowania wynajmu krótkoterminowego?

Wynajem krótkoterminowy jest traktowany jako świadczenie usług hotelarskich, które w świetle przepisów prawa podatkowego wymaga prowadzenia działalności gospodarczej. Osoby wynajmujące nieruchomości na krótkie okresy muszą być przygotowane na odprowadzenie następujących podatków:

8 proc. podatku VAT dla najmu,

23 proc. podatku VAT od importu usług,

PIT/CIT w zależności od formy opodatkowania.

Ponadto, tzw. reverse charge, czyli odwrócony VAT, dotyczy prowizji portali rezerwacyjnych, od której przedsiębiorca powinien zapłacić 23 proc. podatku VAT w Polsce.

Wprowadzenie nowych uprawnień KAS oraz dyrektywy DAC7 zmienia krajobraz najmu krótkoterminowego w Polsce. Nowe obowiązki raportowania platform internetowych mają na celu ograniczenie liczby niezgłoszonych działalności gospodarczych oraz walkę z oszustwami podatkowymi. Właściciele nieruchomości muszą teraz szczególnie uważać na prowadzenie działalności zgodnie z przepisami podatkowymi. Właśnie po to, aby uniknąć ewentualnych sankcji.