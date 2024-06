Ostatnie wyniki wykonania budżetu państwa są bardziej niepokojące, Ministerstwo Finansów przygląda się przede wszystkim wpływom z podatku VAT - wskazał wiceminister finansów Jurand Drop, podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego.

Ostrzeżenie przed spadkiem wykonania budżetu

"Pierwsze, miesięczne dane (dotyczące wykonania budżetu - PAP) z tego roku wskazywały na dobre wykonanie budżetu, nie było widać powodów do nowelizacji. W tym momencie również nie widać takich powodów, natomiast widać, że te ostatnie dane są znacznie gorsze i będziemy dalej patrzeć, szczególnie na wykonanie podatku VAT, na to, co się dzieje w gospodarce i na tej podstawie będziemy mogli powiedzieć, czy wykonanie budżetu jest słabe" - powiedział Drop.

"Na pewno ostatnie dwa odczyty są bardziej niepokojące niż poprzednie" - dodał.

Deficyt budżetowy po maju

Po maju deficyt budżetu państwa wyniósł 53,1 mld zł. (PAP Biznes)

pat/ gor/