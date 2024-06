Fundacja rodzinna nie może się zajmować m.in. krótkoterminowym najem apartamentów, sprzedażą walut wirtualnych oraz dodatnie różnice kursowe powstałe w wyniku obrotu walutami obcymi. Jeżeli jednak złamie zakaz zapłaci spory podatek.

Przypomnijmy, że co do zasady fundacja rodzinna jest zwolniona z podatku dochodowego. Płaci 15-proc. CIT dopiero w momencie wypłaty świadczeń na rzecz fundatora lub beneficjenta albo przekazania im mienia wskutek jej likwidacji.

Zwolnione z CIT są wkłady fundatora i darowizny innych osób oraz działalność, którą fundacja może wykonywać na podstawie art. 5 ustawy o fundacjach rodzinnych. Chodzi m.in. o najem nieruchomości, udzielanie pożyczek, a także nabywanie i zbywanie papierów wartościowych i przystępowanie do spółek kapitałowych.

Jeżeli natomiast działalność fundacji rodzinnej wykracza poza dozwolony ustawowy zakres, to od części dochodów fundacja musi płacić CIT według sankcyjnej stawki 25 proc.

Niedozwolona działalność

Liczne interpretacje indywidualne dotyczą tego, jaką działalność fiskus uważa za niedozwoloną.

Chodzi m.in. o długo- i krótkoterminowy najem apartamentów, usługi hotelarskie, sprzedaż walut wirtualnych oraz dodatnie różnice kursowe powstałe w wyniku obrotu walutami obcymi.

Niedozwoloną działalnością jest przystępowanie fundacji rodzinnych do spółek transparentnych podatkowo (polskich i zagranicznych) oraz do spółki cywilnej.

Dyrektor KIS konsekwentnie twierdzi, że 25-proc. podatek jest należny także od przychodów z zagranicznych spółek, które nie mają osobowości prawnej i nie są podatnikami CIT w kraju swojej siedziby. Wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych dotyczące udziału w spółkach luksemburskich i cypryjskich nie są jednolite w tym zakresie (patrz: tabela).

…w tym wierzytelności…

Jasności nie ma co do wniesionych do fundacji przez fundatora pożyczek udzielonych spółce. W jednych interpretacjach fiskus twierdzi, że otrzymane z tego tytułu odsetki są opodatkowane 25-proc. CIT, w innych potwierdza, że podatku w tym zakresie nie ma, tak jak nie ma go w przypadku pożyczek udzielonych przez samą fundację.

…i aport nieruchomości

Do niedozwolonej działalności fiskus zalicza również wniesienie kupionej przez fundację rodzinną nieruchomości na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym spółki kapitałowej. Z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy wynika, że zbywanie mienia, które zostało nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia, nie mieści się w dozwolonej dla fundacji działalności gospodarczej. Rodzajem zbycia jest również aport, stąd niekorzystna wykładnia dyrektora KIS.

Wojewódzkie sądy administracyjne są w tej kwestii niejednomyślne (patrz: tabela).