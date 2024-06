W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć wydatki na docieplenie dachu, ale nie na jego wymianę, w tym położenie papy czy dachówek – uważa szef Krajowej Administracji Skarbowej.

W związku z tym z urzędu zmienił dwie korzystne dla podatników interpretacje indywidualne wydane przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej: z 24 maja 2023 r.(sygn. 0111-KDSB2-2. 4011.97.2023.3.SD) i z 21 marca 2023 r. (0111-KDSB2-2. 4011.70.2023.1.MM).

Pierwsza z nich dotyczyła współwłaścicielki domu jednorodzinnego, która poniosła koszty pokrycia dachu papą termozgrzewalną. Tłumaczyła, że dzięki temu zmniejszy się ubytek ciepła z budynku, a tym samym i zapotrzebowania na ogrzewanie.

Z tego względu dyrektor KIS uznał, że kobieta może odliczyć te wydatki w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Wyjaśnił, że poczynioną przez nią inwestycję można zaliczyć do docieplenia przegród budowlanych i materiałów budowlanych wykorzystywanych do ich docieplenia, zgodnie z pkt 1 części 1 oraz pkt 5 części 2 załącznika do rozporządzenia ministra inwestycji i rozwoju (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 273). Załącznik ten zawiera katalog materiałów budowlanych, urządzeń i usług, które można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Innego zdania był jednak szef KAS. Wyjaśnił, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju i Technologii dach budynku może być uznany jako przegroda budowlana, więc wydatki poniesione na docieplenie dachu należy uznać za wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, które mogą zostać odliczone w ramach ulgi w PIT.

Co innego jednak wymiana (budowa) dachu. Wydatki te nie są ujęte w załączniku do rozporządzenia ministra inwestycji i rozwoju, zatem ich brak wyklucza możliwość odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej – stwierdził szef KAS.

Takie samo uzasadnienie znalazło się w drugiej interpretacji – korygującej interpretację z 21 marca 2023 r. W tym przypadku jednak chodziło o zakup dachówki. Podatnik tłumaczył, że jej położenie pozwoli docieplić dach. Nie zgodził się z tym szef KAS. Uznał, że wydatków na położenie dachówki nie można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej.©℗