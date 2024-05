Jeżeli płatnik, zamiast wypłacać pracownikom premie, odkupuje od nich własne akcje przekazane im wcześniej w ramach programu motywacyjnego, po to aby obniżyć podatek, to jest to niedozwolona optymalizacja – uznał szef Krajowej Administracji Skarbowej.

, rozpoznanie kosztów wynikających z nabycia własnych akcji od swoich akcjonariuszy (by następnie przekazać je w ramach programu motywacyjnego), a także w związku z ich odkupem od uczestników programu, co pozwala na obniżenie podatku bądź powstanie lub zawyżenie straty podatkowej. Problemem była jednak nie korzyść podatkowa, ale sztuczność w działaniu spółki i niezgodność z celem przepisów podatkowych. Szef KAS zwrócił uwagę na to, że w takim programie pracownicy nie partycypują we wzroście wartości spółki, bo ustalone świadczenie pieniężne jest określone w regulaminie i pozostaje bez związku z jej wartością. Podkreślił, że celem ustawodawcy było opodatkowanie świadczeń o charakterze premii czy nagród stosownie do źródła przychodów, z którego osoby te dane świadczenie otrzymują. Natomiast działania podejmowane w celu nadania takim wypłatom cech zapłaty ceny akcji, aby uniknąć opodatkowania właściwego dla przychodów ze stosunku pracy lub działalności wykonywanej osobiście, należy uznać za sprzeczne z przedmiotem i celem art. 12 ust. 1 i art. 13 ustawy o PIT – stwierdził organ.©℗ Podstawa prawna Odmowa wydania opinii zabezpieczającej przez szefa KAS z 15 kwietnia 2024 r., sygn. DKP2.8082.5.2023.