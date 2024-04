W czasie akcji PIT skokowo wzrosła liczba zgód na e-korespondencję – poinformowało Ministerstwo Finansów. W lutym 2024 r. – według danych resortu – zgodziło się na to aż 130 tys. osób, podczas gdy w styczniu br. niecałe 48 tys.

Z danych MF wynika, że w sumie, tj. od początku działania tej usługi, e-korespondencję aktywowało 1,7 mln użytkowników.

Co daje zgoda na e-korespondencję? Dzięki niej komunikacja z fiskusem na koncie w e-Urzę dzie Skarbowym (zarówno w przypadku osób fizycznych, jak i innych podmiotów, np. spółek) może się odbywać dwustronnie. To oznacza, że nie tylko podatnik może wysłać pismo do urzędu skarbowego za pośrednictwem swojego konta e-US, lecz także urząd też może w ten sposób odpowiedzieć, czyli elektronicznie. Jeżeli podatnik wybierze ten sposób komunikacji, to nie dostanie już pism tradycyjną pocztą.

Co zrobić, żeby korzystać z e-korespondencji? Wystarczy się zalogować na swoje konto w e-US (na stronie podatki.gov.pl) i aktywować usługę. W czasie tej aktywacji należy podać adres e-mailowy lub numer telefonu, na który będą przychodziły powiadomienia o otrzymanej na konto w e-US korespondencji.

W opublikowanym w piątek komunikacie MF podkreśla, że e-korespondencja nie tylko pozwala zaoszczędzić czas, lecz także jest wygodnym sposobem przesyłania pism, bo można z niego korzystać, przebywając np. za granicą. Zaletą jest też to, że podatnik może bezterminowo w jednym miejscu gromadzić korespondencję z urzędem skarbowym i ma do niej całodobowy dostęp.

Przypomnijmy, że przez e-US można złożyć nie tylko tzw. pismo ogólne, lecz także 14 rodzajów wniosków. Od wprowadzenia e-US najczęściej składane drogą elektroniczną wnioski dotyczą:

■ aktualizacji danych w urzędzie skarbowym (ZAP-3) – 30 proc.,

■ wydania zaświadczenia o zaległościach podatkowych lub ich braku (ZAS-W) – 18 proc.,

■ wydania zaświadczenia o wysokości dochodu podatnika w PIT –13 proc.

Natomiast 22 proc. przesyłanej do urzędów skarbowych e-korespondencji stanowią pisma ogólne.

W samym tylko 2023 r. klienci korzystający z tego rozwiązania wysłali za pomocą swojego konta w e-US niemal 1,3 mln dokumentów. ©℗