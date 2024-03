Resort finansów pracuje nad zmianami, które pozwolą opodatkować akcyzą wyroby, w których nie ma tytoniu, ale jest nikotyna – wynika z opublikowanego komunikatu.

W ustawie o podatku akcyzowym mają się pojawić dwie nowe definicje: saszetek nikotynowych oraz innych wyrobów nikotynowych (art. 2 ust. 1 pkt 35a i 35b).

Saszetkami mają być – jak wynika z projektowanego przepisu – „wyroby niezawierające tytoniu, zawierające nikotynę, zmieszaną z włóknami roślinnymi lub innymi dodatkami, znajdujące się w porcjowanych saszetkach lub w równoważnej postaci, które mogą być używane doustnie do wchłaniania nikotyny przez organizm ludzki”.

Inne wyroby nikotynowe (tj. inne niż płyn do papierosów elektronicznych, saszetki nikotynowe i wyroby nowatorskie) również nie będą zawierać tytoniu, tylko nikotynę i będą mogły być używane do wchłaniania tej substancji przez organizm ludzki.

Z kategorii „innych wyrobów nikotynowych” będą wyłączone wyroby wykorzystywane wyłącznie w celach medycznych.

Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2025 r., z wyjątkiem przepisów przejściowych, które mają obowiązywać już z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy nowelizującej w Dzienniku Ustaw. Chodzi o to, aby umożliwić zainteresowanym wcześniejszą rejestrację, uzyskanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego oraz uzyskanie banderol. Teraz MF chce przeprowadzić konsultacje proponowanych zmian. W tym celu organizuje spotkanie w gmachu resortu, które odbędzie się 21 marca 2024 r. o godz. 11. Zgłoszenia można przesyłać do 20 marca 2024 r., do godz. 12, na adres sekretariat.dag@mf.gov.pl, zamieszczając tytuł „Zgłoszenie na spotkanie w sprawie zmiany ustawy o podatku akcyzowym”. ©℗