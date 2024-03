Miejsce postojowe należy traktować jak lokal użytkowy, więc jego wynajem przez spółdzielnię mieszkaniową nie jest zwolniony z VAT – wyjaśnił po raz kolejny dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Podobnie stwierdził w interpretacjach z: 6 listopada 2023 r. (sygn. 0114-KDIP1-1.4012.518.2023.1.AWY), 28 grudnia 2022 r. (0112-KDIL1-2.4012.438.2022.2.BG), 8 sierpnia 2022 r. (0113-KDIPT1-3.4012.306.2022.1.ALN), 9 stycznia 2020 r. (0114-KDIP1-1.4012.715.2019.1.KOM) i 3 stycznia 2020 r. (0114-KDIP1-3.4012.503.2019.4.JF).

Jego wykładnia jest więc ugruntowana i oznacza, że do opłat za parkowanie trzeba doliczyć 23-proc. podatek niezależnie od tego, czy uiszczają je członkowie spółdzielni, czy ktokolwiek inny.

Parking jak mieszkanie?

O najnowszą interpretację wystąpiła spółdzielnia mieszkaniowa, która odpłatnie wynajmuje miejsca postojowe spółdzielcom, właścicielom lokali mieszkalnych oraz innym osobom zamieszkałym w okolicy.

Spółdzielnia uważała, że opłaty za najem powinny być wolne od podatku na podstawie dwóch odrębnych przepisów ustawy o VAT. Pierwszy przez nią wskazany to art. 43 ust. 1 pkt 11. Zwalnia on z podatku czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych lub będących właścicielami lokali mieszkalnych, bądź na rzecz innych właścicieli mieszkań niebędących członkami spółdzielni, za które to czynności są pobierane opłaty zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 438 ze zm.).

Podobna preferencja, tyle że w odniesieniu do opłat pobieranych od osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mieszkalnych, wynika z par. 3 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 955).

Jako drugą podstawę spółdzielnia wskazała art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT. Przepis ten zwalnia z podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym.

Spółdzielnia była świadoma tego, że parkingi zewnętrzne (w tym miejsca postojowe) nie spełniają definicji lokalu mieszkalnego lub pomieszczenia technicznego lub gospodarczego, o których mowa w ustawie o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1048 ze zm.) i w rozporządzeniu ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 ze zm.).

Uważała jednak, że gdy najemcą jest członek spółdzielni lub właściciel lokalu mieszkalnego, to ona świadczy na ich rzecz kompleksową usługę związaną z celami mieszkaniowymi, a ta jest zwolniona z podatku.

To lokal użytkowy

Innego zdania był dyrektor KIS. Wyjaśnił, że spółdzielnia wcale nie świadczy usługi kompleksowej, bo wynajem miejsca postojowego jest świadczeniem samodzielnym i odrębnym. – Dla możliwości korzystania z lokalu mieszkalnego dla celów mieszkaniowych nie ma konieczności wynajmu miejsca postojowego – wskazał.

Stwierdził, że miejsce postojowe należy traktować jak lokal użytkowy, a zwolnienia, na które powołała się spółdzielnia, nie dotyczą opłat za wynajem takich lokali. Powinna więc ona doliczać 23-proc. VAT niezależnie od tego, kim jest najemca – podsumował organ.©℗

Spółdzielczy najem piwnicy lub schowka jest bez podatku Inaczej jest przy wynajmie na rzecz mieszkańców takich pomieszczeń jak schowki, piwnice czy komórki lokatorskie. Są to pomieszczenia techniczne lokali mieszkalnych i w takich sytuacjach mają zastosowanie zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT i z par. 3 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia ministra finansów. Potwierdza to interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 6 listopada 2023 r. (sygn. 0114-KDIP1-1.4012.518.2023.1.AWY).©℗