Do zwolnienia z podatku kwoty 85 528 zł przychodów rocznie należy dodać jeszcze kwotę wolną od podatku 30 000 zł, co w sumie daje 115 528 zł. Ale osoby do 26. roku życia mogą zyskać jeszcze więcej.

Policzyliśmy: zatrudnieni na umowę o pracę nie zapłacą PIT nawet od wynagrodzenia brutto za cały rok w wysokości 138 055 zł. U studenta zatrudnionego na umowę zlecenia podatku nie ma przy rocznym wynagrodzeniu do 123 028 zł.

Większy przychód

Przypomnijmy, że ulga dla młodych dotyczy osób do 26. roku życia i oznacza zwolnienie z podatku przychodów (85 528 zł) rocznie (art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT). Chodzi o przychody z:

pracy na etacie,

zlecenia,

odbywania praktyki studenckiej i stażu uczniowskiego,

zasiłku macierzyńskiego.

Jednak oprócz ustawowego limitu zwolnienia 85 528 zł przysługuje jeszcze kwota wolna od podatku 30 000 zł. Potwierdził to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 14 listopada 2023 r. (sygn. 0115 KDIT2.4011.448.2023.1.KC). Łącznie daje to brak podatku do kwoty 115 528 zł.

Inne preferencje zero PIT Limit zwolnionych z PIT przychodów (85 528 zł) jest nie tylko w uldze dla młodych, lecz także w ulgach dla: ■ rodziców co najmniej czwórki dzieci, ■ pracujących seniorów i ■ osób powracających z zagranicy. Podatnicy ci również mogą skorzystać dodatkowo z kwoty wolnej od podatku 30 000 zł rocznie, ale pod warunkiem, że rozliczali się za ten rok według skali PIT. Przypomnijmy bowiem, że wymienione preferencje (nie dotyczy to ulgi dla młodych) mają zastosowanie nie tylko do przychodów opodatkowanych skalą. Zwolnienie z PIT obejmuje: przychody z pracy i stosunków pokrewnych, umów zlecenia, zasiłku macierzyńskiego oraz z działalności gospodarczej, i to niezależnie od tego, czy opodatkowanej według skali podatkowej, liniowej 19-proc. stawki PIT, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, czy według stawki 5 proc. (w odniesieniu do dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej – ulga IP Box).©℗

W praktyce jednak przekłada się to na znacznie większą preferencję, ponieważ tylko przy limicie ulgi (85 528 zł) jest mowa o przychodzie, natomiast kwota wolna (30 tys.) dotyczy dochodu, a więc różnicy wynikającej z pomniejszenia przychodu o koszty jego uzyskania.

– Jeśli więc policzyć przychody, to młodzi podatnicy nie zapłacą PIT od rocznego wynagrodzenia brutto w wysokości 138 055 zł (miesięcznie 11 505 zł) przy umowie o pracę oraz 123 028 zł (miesięcznie 10 252 zł) przy umowie zlecenia dla studenta – mówi Filip Borowicz, prawnik w firmie Grant Thornton (patrz: wyliczenia w ramce).

Potrącanie kosztów

Jak to policzyliśmy? W przypadku umowy o pracę kwotę 30 000 zł dochodu wolnego od podatku otrzymujemy poprzez pomniejszenie przychodu w wysokości 52 527 zł o:

koszty uzyskania przychodu, które są podwyższone do 3600 zł, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę, i

możliwą do odliczenia kwotę składek na ubezpieczenia społeczne.

Od umowy zlecenia dla studenta nie ma składek na ubezpieczenia społeczne, za to przysługują 20-proc. koszty uzyskania przychodu. W rezultacie, żeby „wyjść na” kwotę 30 tys. zł dochodu wolnego od podatku, należy roczny przychód w wysokości 37 500 zł pomniejszyć o 7500 zł z tytułu kosztów jego uzyskania (20 proc. x 37 500 zł – 7500 zł).

Przypomnijmy, że zasadniczo art. 23 ust. 1 pkt 31 ustawy o PIT zabrania potrącania kosztów uzyskania przychodów, jeżeli dochody z tych źródeł w ogóle nie podlegają opodatkowaniu albo są zwolnione od podatku dochodowego. Tak jest w odniesieniu do kwoty objętej ulgą zero PIT, czyli 85 528 zł przychodu rocznie.

Natomiast zakaz potrącania kosztów nie odnosi się do kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł, bo w tym wypadku nie mamy do czynienia z dochodem ustawowo zwolnionym z podatku. Jest to dochód, który zasadniczo podlega opodatkowaniu, ale po wyliczeniu 12-proc. PIT i odjęciu kwoty zmniejszającej podatek 3600 zł rocznie (wynika ona wprost ze skali podatkowej) kwota do zapłaty fiskusowi wynosi 0 zł (30 tys. zł x 12 proc. – 3600 zł = 0 zł).

Jakie korzyści

Jakie zatem korzyści uzyskuje młody człowiek z zastosowania ulgi dla młodych? Filip Borowicz tłumaczy to na następującym przykładzie:

Przykład

Firma zatrudnia pracownika w wieku 25 lat, którego miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi 11 505 zł. Suma składek na ubezpieczenie społeczne od tego wynagrodzenia ze stosunku pracy wynosi 1577 zł. Podwyższone koszty uzyskania przychodu to 300 zł. Zastosowanie ulgi dla młodych: 4377 zł (11505 zł – 85528 zł/12). Podstawa opodatkowania: 2500 zł (4 377 zł – 1 577 zł – 300 zł). Podatek dochodowy: 300 zł (2500 zł x 12 proc.). Po uwzględnieniu kwoty zmniejszającej podatek PIT wynosi 0 zł (300 zł – 3600 zł/12).

– Jeśli młody podatnik nie miałby prawa do zastosowania kwoty wolnej od podatku, wówczas pracodawca byłby zobligowany do pobierania zaliczek na PIT już od sierpnia każdego roku, a sam podatnik byłby stratny na tym 3600 zł w skali roku – podkreśla Filip Borowicz. ©℗

Rozliczenie młodych podatników do 26. roku życia