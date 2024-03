Samo prowadzenie bursy nie wystarcza do zwolnienia przedmiotowego z VAT. Niezbędne jest jeszcze zawarcie umowy z publiczną bądź niepubliczną szkołą lub uczelnią – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

Chodziło o stowarzyszenie, które samodzielnie prowadzi internaty i bursy. Wychowankowie to uczniowie szkół średnich i zawodowych z terenu miasta. Ich pobyt w bursie jest płatny, odbywa się na podstawie umowy z rodzicami lub opiekunami. Sprawami wyżywienia zajmuje się ajent, który podnajmuje odpłatnie od stowarzyszenia pomieszczenie stołówki.

Stowarzyszenie nie zawiera żadnych umów ze szkołami, natomiast dostaje z bud żetu miasta dotację celową na pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadań gminy w zakresie opieki i wychowania uczniów.

Stowarzyszenie było zdania, że usługi polegające na zapewnieniu pobytu dziecka w bursie, w tym opieki i wychowawstwa oraz zakwaterowania bez wyżywienia, są zwolnione z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 30 lit. c ustawy o VAT, i to zarówno w części finansowanej z opłat od rodziców, jak i w części pokrywanej dotacją.

Natomiast wynajem pomieszczenia stołówki jest, wraz z refakturą mediów, objęty zwolnieniem podmiotowym, na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, czyli ze względu na wielkość obrotu nieprzekraczającą rocznie 200 tys. zł. Wyjaśniło, że przychód ten ewidencjonuje oddzielnie od wpłat wychowanków oraz samej dotacji i w ten sposób kontroluje, by nie przekroczyć limitu obrotu do 200 tys. zł.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej był innego zdania. W interpretacji z 24 lipca 2023 r. (sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.336.2023.2.AK) stwierdził, że stowarzyszeniu nie przysługuje zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 30 lit. c ustawy o VAT. Owszem, dotyczy ono – jak wyjaśnił – usług zakwaterowania świadczonych na rzecz uczniów i wychowanków lub studentów i doktorantów przez podmioty inne niż szkoły i uczelnie, ale pod warunkiem, że szkoły lub uczelnie mają z tymi podmiotami zawarte umowy (dotyczące zakwaterowania uczniów i wychowanków lub studentów i doktorantów). Natomiast stowarzyszenie takich umów nie zawarło.

Jeśli więc chce skorzystać ze zwolnienia podmiotowego (limit obrotów do 200 tys. zł rocznie), to musi uwzględnić wartość sprzedaży ze wszystkich segmentów swojej działalności, w tym również z tytułu usług zakwaterowania, a także otrzymanych dotacji, ponieważ mają one wpływ na cenę świadczonych usług – stwierdził dyrektor KIS.

Stanowisko to podzielił WSA we Wrocławiu, a że był związany zarzutami skargi, to zajął się tylko kwestią zwolnienia przedmiotowego. Uzasadniając wyrok, sędzia Tadeusz Haberka wyjaśnił, że w świetle art. 43 ust. 1 pkt 30 lit. c ustawy o VAT podmiotami prawa publicznego, o których mowa w tym przepisie, są przede wszystkim szkoły publiczne oraz uczelnie publiczne. Natomiast innymi instytucjami w rozumieniu tych przepisów, których cele zostały uznane przez ustawodawcę za podobne, są szkoły i uczelnie nie publiczne, a także inne podmioty, które mają zawarte stosowne umowy z wymienionymi instytucjami. Natomiast stowarzyszenie nie jest ani szkołą, ani uczelnią, ani nie zawarło umowy z żadną z wymienionych instytucji. Dlatego nie przysługuje mu zwolnienie przedmiotowe z VAT.

Wyrok jest nieprawomocny. ©℗

Autor jest doradcą podatkowym

orzecznictwo