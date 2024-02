Wieloetatowcy, podatnicy, których roczny dochód przekracza 120 tys. zł oraz ci, którzy w minionym roku zmieniali pracę. To przykłady osób, które są w "grupie ryzyka" – czyli w grupie podatników, którzy w wyniku rozliczenia podatku dochodowego za 2023 r. mogą mieć niedopłatę. Kto jeszcze się do niej zalicza?

Niedopłata podatku za 2023 rok. Ile osób to czeka?

Według danych Ministerstwa Finansów w ubiegłym roku niedopłata podatku wystąpiła u 1,2 mln podatników rozliczających się za pomocą formularza PIT-37. Rok wcześniej ta liczba była sporo wyższa i wynosiła 2 mln zł. Korzystna dla podatników zmiana była efektem wprowadzania kolejnych wersji Polskiego Ładu. W efekcie nie tylko mniej osób musiało dopłacać podatek, ale też więcej otrzymało jego zwrot. Także kwoty, które przelewał na konta podatników fiskus dla części osób były przyjemną niespodzianką.

Jakiego scenariusza należy się spodziewać w przypadku rozliczeń podatku za 2023 rok? Doradcy podatkowi wskazują, że dziś sytuacja jest już inna. M.in. dlatego, że przez cały poprzedni rok płatnicy pobierali zaliczki zgodnie z nowymi zasadami. Raczej więc trudno spodziewać się równie efektownych kwot co w przypadku zwrotów za 2022 r. Mówimy tu oczywiście o zwrotach spowodowanych zmianami systemowymi, indywidualna sytuacja każdego podatnika może być inna, np. mógł on w ubiegłym roku zyskać prawo do zastosowania którejś z ulg podatkowych.

Komu grozi niedopłata podatku za 2023 rok?

A jak wygląda sytuacja z niedopłatą? Jacy podatnicy powinni liczyć się z koniecznością zapłacenia dodatkowych środków fiskusowi? Doradca podatkowy Małgorzata Samborska dla portalu Money.pl wskazuje kilka potencjalnie ryzykownych sytuacji.