15 lutego rozpocznie się okres rozliczeń podatkowych PIT za rok 2023. W roku poprzednim, Polacy cieszyli się z rekordowych zwrotów podatku dochodowego. Fiskus zwrócił im imponującą kwotę 27 miliardów złotych w ramach zwrotów za nadpłatę PIT. Jaki zwrot będzie czekał na podatników w 2024 r.? Kto dostanie najwięcej?

W tym roku nie należy spodziewać się równie wysokich zwrotów podatku za rok poprzedni. Eksperci prognozują niższe i mniej hojne zwroty podatkowe. Mimo że ubiegłoroczna kampania podatkowa była określana hasłem "zwroty, które cieszą", bieżący rok może nie przynieść podatnikom podobnych radości.

Do podatników trafiło rekordowe 27 mld zł.Nie ma statystyk pokazujących, ile wyniósł najwyższy zwrot podatku za 2022 r w 2023 roku.Wiemy jednak, że średnia kwota zwrotu wyniosła 1715 zł. Wartość "średnia" daje co prawda pewne wyobrażenie o sytuacji ogółem, ale jest mało precyzyjna. Rok 2022 r. był wyjątkowy, bo to był rok rozliczania Polskiego Ładu.

Kto może liczyć na największy zwrot podatku PIT w tym roku?

Zwrot podatku przysługuje osobom, które spełniają określone kryteria. W pierwszej kolejności, prawo do zwrotu mają ci, którzy mogą skorzystać z ulg, dostępnych w rocznym zeznaniu podatkowym, lub ci, którzy przedpłacili podatek w formie zaliczek w ciągu roku podatkowego.

Aby otrzymać znaczący zwrot podatku, konieczne jest wcześniejsze poniesienie wysokich opłat podatkowych. Na największe zwroty mogą liczyć ci, którzy w ciągu roku dokonali dużych płatności podatkowych w formie zaliczek. Nawet osoba o najniższym wynagrodzeniu krajowym może liczyć na kilka złotych zwrotu z zaliczek na podatek, podczas gdy dla osoby zarabiającej brutto 5000 zł, zwrot od skarbówki może wynieść blisko 500 zł.

W ubiegłym roku, wiele zwrotów wynikało z nadpłaconego podatku, ponieważ w wyniku poprawek do Polskiego Ładu obniżono stawki PIT z 18 proc. na 12 proc. Ci, którzy nadpłacili podatek w pierwszej połowie 2022 r., otrzymali zwrot po złożeniu zeznania rocznego.

Kto może spodziewać się zwrotu podatku PIT w 2024 roku?

Przede wszystkim ci, którzy nie złożyli stosownych oświadczeń i wniosków, które mogłyby zmniejszyć wysokość zaliczki na podatek. Ponadto, zwrot może być przysługujący tym, którzy mają prawo do ulg i odliczeń.

Jakie są ulgi podatkowe?

Wspólne rozliczenie małżonków

W przypadku wspólnego rozliczenia małżonków, zwrot podatku może być znaczący, zwłaszcza gdy jeden z małżonków nie osiąga żadnych dochodów. Ich zwrot może wynieść nawet 27 600 zł.

A jeśli zarabiający małżonek nie złożył nawet PIT-2 w zakresie pomniejszania zaliczki co miesiąc o 300 zł – zwrot wzrośnie do 31 200 zł.

Ulga na dzieci

Ulgi na dzieci stanowią istotny element, wpływając na potencjalny zwrot podatku. Im więcej dzieci, tym wyższe kwoty ulg, co przekłada się na zwiększenie zwrotu podatkowego dla rodziców.

Przyznawane kwoty ulg kształtują się następująco:

1112,04 zł ulgi na pierwsze i drugie dziecko (przyznawane oddzielnie dla każdego dziecka),

2000,04 zł ulgi na trzecie dziecko,

2700 zł ulgi na czwarte i każde kolejne dziecko.

Wprowadzenie ulg na dzieci stanowi zachętę do wspierania rodzin, a jednocześnie umożliwia rodzicom skorzystanie z korzyści podatkowych.

Największe zwroty podatku PIT za 2023 r. Kto dostanie?

Największe zwroty podatku za 2023 r. przewiduje się dla osób zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych, takich jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło. W tych przypadkach, podstawa opodatkowania jest kwotą przychodów pomniejszoną o określony procent, co może prowadzić do znaczących zwrotów podatku.

W kontekście emerytów, ci, których emerytury nie przekraczają 2,5 tys. zł i opłacili zaliczkę na podatek dochodowy od 13. i 14. emerytury, również mogą liczyć na zwrot nadpłaconego podatku w 2023 roku.

Największe ulgi podatkowe często przysługują przedsiębiorcom. wyróżnia się kilka istotnych ulg, które mogą stanowić znaczące wsparcie dla przedsiębiorców. Wśród nich znajdują się:

Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Ulga IP Box

Ulga na prototyp

Ulga na robotyzację

Ulga na ekspansję