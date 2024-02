Dostawa z montażem domków modułowych na terenie innych państwa UE na zamówienie tamtejszych konsumentów nie jest opodatkowana w Polsce – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Zarazem jednak wyjaśnił, że nie są to usługi związane z nieruchomościami, jak uważała spółka, która wystąpiła o interpretację.

Jej pytanie było związane z planowaną sprzedażą całorocznych domów modułowych o powierzchni od 35 mkw. do 144 mkw. Spółka poinformowała, że będą one kompletne (będą mieć okna, drzwi i niezbędne instalacje elektryczne, grzewcze i wodociągowe) i przytwierdzone do podłoża poprzez podmurówkę oraz przyłącza instalacyjne. Wskutek tego usadowienie domu na gruncie będzie miało trwały charakter.

Nabywcami – jak poinformowała spółka – będą nie tylko polscy konsumenci, lecz także osoby z innych państw UE, nieprowadzące działalności gospodarczej. W takiej sytuacji producent będzie zlecać transport elementów (modułów) domu firmom transportowym lub będzie je sprzedawać bez transportu, a odbiorca zapewni go sobie we własnym zakresie.

W obu przypadkach domy będą montowane za granicą przez pracowników spółki. Samodzielny montaż przez kupującego nie będzie możliwy, bo potrzebne są do tego specjalistyczna wiedza oraz odpowiednie umiejętności – podkreśliła firma.

Była zdania, że w ten sposób będzie świadczyć usługę związaną z nieruchomościami, która powinna być opodatkowana w miejscu położenia nieruchomości, zgodnie z art. 28e ustawy o VAT. Przepis ten dotyczy m.in. usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, nadzoru budowlanego.

Dyrektor KIS potwierdził, że nie będzie polskiego VAT, ale – jak wyjaśnił – z innego powodu, niż uważała spółka. Jego zdaniem nie będzie to usługa związana z nieruchomością, tylko dostawa z montażem. W tym przypadku miejsce opodatkowania ustala się na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem miejscem dostawy towarów, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz, jest miejsce, w którym są one instalowane lub montowane.

Z przepisu tego wynika, że instalacją lub montażem towaru są czynności, które wymagają specjalistycznej wiedzy i umiejętności znanych przede wszystkim dostawcy towaru. Nie uznaje się za instalację lub montaż prostych czynności umożliwiających funkcjonowanie montowanego lub instalowanego towaru zgodnie z jego przeznaczeniem.

Dyrektor KIS uznał, że w stanie faktycznym, o który pyta spółka, zostanie spełniona definicja dostawy z montażem, skoro samodzielny montaż domków modułowych nie będzie możliwy i niezbędna będzie wiedza oraz doświadczenie pracowników wykonujących czynności montażowe. ©℗