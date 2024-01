Rozliczenie podatkowe to coroczny obowiązek każdego obywatela. Wielu zastanawia się, kiedy w końcu będzie to możliwe.

Za pośrednictwem usługi Twój e-PIT już od 15 lutego każdy podatnik będzie mógł rozliczyć swój PIT za 2023 rok. Krajowa Administracja Skarbowa dysponując odpowiednimi danymi przygotuje zeznania podatkowe: PIT-37, PIT-38, PIT-36, PIT-36L i PIT-28 wraz z oświadczeniem PIT-OP, a ponadto również informację o dzieciach do skorzystania z ulgi dla rodzin 4+.

Do kiedy podatnicy muszą się rozliczyć?

W 2024 roku termin na złożenie deklaracji: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) mija 30 kwietnia, natomiast pracodawcy na wystawienie PIT do Urzędu Skarbowego mają czas do końca stycznia. Pracownicy z kolei muszą go otrzymać do końca lutego - pamiętajmy, że w przypadku wysyłki "decyduje data stępla pocztowego" - więc fizycznie może dotrzeć on nieco później.

Większość podatników rozlicza się online

Za 2022 rok podatkowy, większość podatników rozliczyła się elektronicznie. Według danych podanych przez MF wynika, iż ok. 20 mln deklaracji było złożonych elektronicznie, w tym ok. 11,9 mln przez platformę elektroniczną Twój e-PIT i ok. 8 mln zł przez e-Deklaracje. Natomiast w postaci papierowej złożono ok. 1,3 mln PIT-ów.

15,9 mln podatników rozliczyło się indywidualnie, w tym ok. 0,5 mln to osoby samotnie wychowujące dziecko, a 4,1 mln osób rozliczyło się wspólnie z małżonkiem.