Pasjonat wojskowości odliczy wydatki na zakup broni, amunicji, sprzętu taktycznego i innych akcesoriów, które wykorzysta podczas prowadzenia odpłatnych zajęć na strzelnicy. Nie będzie miał jednak takiego prawa, jeśli kupione przedmioty wykorzysta do tworzenia filmików lub zdjęć prezentowanych na stronie internetowej – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytał o to przedsiębiorca, który ma pozwolenie na posiadanie broni sportowej do celów kolekcjonerskich oraz uprawnienia do prowadzenia zajęć ze strzelania. Te uprawnienia postanowił wykorzystać, oferując odpłatne zajęcia na strzelnicy. Kursanci płaciliby mu od każdego oddanego strzału.

Oprócz tego zamierzał tworzyć materiały fotograficzne i wideo dotyczące strzelectwa i bezpieczeństwa, które publikowałby na swojej stronie internetowej. Liczył na dochody z reklam, co z kolei jest uzależnione od liczby wyświetleń.

Sądził, że wydatki na zakup broni, amunicji, sprzętu taktycznego i innych akcesoriów będzie mógł odliczyć od przychodu zarówno z zajęć na strzelnicy, jak i z internetowych reklam. W obu przypadkach uważał, że zachodzi bezpośredni związek wydatku z przychodem, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT.

Dyrektor KIS zgodził się z nim tylko w części. Potwierdził, że wydatki na broń, amunicję, sprzęt taktyczny i akcesoria wykorzystywane w prowadzonych zajęciach rekreacyjnych na strzelnicy mogą być zaliczane do podatkowych kosztów w prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie zgodził się natomiast na odliczanie ich w tej części, w jakiej broń, amunicja i inne akcesoria będą wykorzystywane do tworzenia materiałów internetowych.

W tym wypadku – stwierdził – źródłem przychodu będzie udostępnienie powierzchni reklamowej, a nie sama działalność na portalach internetowych polegająca na tworzeniu materiałów fotograficznych oraz materiałów wideo.

Uznał więc, że wydatki na broń, amunicję, sprzęt taktyczny i akcesoria związane z tworzeniem materiałów fotograficznych oraz materiałów wideo na portalach internetowych nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodu z tytułu udostępniania miejsca na cele reklamowe na portalach. Nie będzie bowiem niezbędnego związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesieniem wydatku a osiągnięciem przychodów lub zachowaniem ich źródła.©℗