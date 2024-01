Już za miesiąc, tj. 15 lutego, skarbówka uruchomi usługę Twój e-PIT – ze wstępnie wypełnionymi zeznaniami za 2023 r. Ale ulgę termomodernizacyjną podatnik musi wpisać sam.

Nie można uwzględnić m.in. kosztów zabudowy tarasów, montażu klimatyzacji czy wydatków poniesionych na ocieplenie domu, który należy do odrębnego majątku małżonka.

W tabeli zebraliśmy wybrane najnowsze interpretacje dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, z których wynika, kiedy przysługuje preferencja, a kiedy nie można z niej skorzystać.

Zasady ogólne

Odliczeń dokonuje się w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-28, do którego należy dołączyć załącznik PIT/O (informację o odliczeniach). Maksymalnie można potrącić od dochodu (przychodu) 53 tys. zł.

Jeżeli dochód (przychód) za rok podatkowy, w którym podatnik poniósł wydatki, jest niewystarczający, można je odliczyć w kolejnych latach. Podatnik ma na to w sumie sześć lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniósł pierwszy wydatek.

Należy pamiętać, że za datę poniesienia wydatku uważa się dzień wystawienia faktury (art. 26h ust. 4 ustawy o PIT).

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Ministerstwo Finansów wydało nową wersję objaśnień dotyczących tej ulgi – z 30 marca 2023 r. Zaprezentowało w nich nowe podejście do kilku zagadnień.

Właściciel domu

Właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego (bo tylko dla takich podatników jest ta preferencja) trzeba być w momencie dokonywania rozliczeń, a nie poniesienia wydatku. Oznacza to, że jeżeli podatnik np. wymienił okna, a potem przed rozliczeniem rocznym sprzedał lub darował komuś dom, to nie skorzysta z ulgi w zeznaniu rocznym.

Taka wykładnia ma też i dobre strony, bo podatnik nie musi być właścicielem domu w momencie poniesienia wydatku. Powinien natomiast nim być w momencie składania zeznania, w którym zamierza skorzystać z odliczenia.

Jeżeli dom należy do majątku osobistego jednego z małżonków (bo np. został kupiony jeszcze przed ślubem, otrzymany w spadku lub w darowiźnie), to drugi małżonek nie odliczy ulgi, nawet gdy oboje łączy wspólność majątkowa małżeńska. Dotyczy to też sytuacji, gdy dom został wybudowany za wspólne pieniądze na gruncie należącym do majątku osobistego. W takiej sytuacji właścicielem domu jest ten, na czyim gruncie został on wzniesiony. Drugi małżonek nie ma więc prawa do ulgi termomodernizacyjnej, chyba że nieruchomość zostanie wniesiona do majątku wspólnego.

Przed oddaniem do użytku

Z ulgi można skorzystać, jeżeli wydatki zostały poczynione przed formalnym oddaniem budynku do użytku, ale w czasie, gdy podatnik już w nim mieszkał. Chodzi np. o sytuację, w której podatnik nie dysponuje dokumentem potwierdzającym zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, ale od 30 lat mieszka w tym domu i jest jego właścicielem. Przed wydaniem nowej wersji objaśnień fiskus nie pozwalał na ulgę w takich okolicznościach.

Co z klimatyzacją

Przypomnijmy, że zakres wydatków do odliczenia jest ograniczony i został wskazany w rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 273).

Początkowo fiskus zezwalał na odliczanie wydatków na montaż klimatyzacji, ale obecnie konsekwentnie wydaje niekorzystne interpretacje. Powołuje się na to, że rozporządzenie nie wymienia takiego wydatku, i to nawet gdy:

jednostka zewnętrzna w czasie ogrzewania działa w trybie pompy ciepła powietrze-powietrze,

jest to klimatyzator inwerterowy z funkcją ogrzewania typu split, w trybie pompy ciepła,

klimatyzacja ma funkcję pompy ciepła i działa na zasadzie pompy ciepła zasilanej elektrycznie.

Zabudowa balkonu

Warto też zachować uwagę przy odliczaniu wydatków na ocieplanie balkonów. Teoretycznie można je odjąć, co potwierdza przykład nr 3 w aktualnych objaśnieniach MF.

Przykład

Podatnik ocieplił dwa tarasy i balkon, które są integralną częścią budynku, przy czym: • jeden z tarasów stanowi jednocześnie stropodach korytarza i przedsionka wewnętrznego, • drugi z tarasów stanowi stropodach nad garażem, • balkon jest elementem nadwieszonym (ma formę otwartą). Czy w ramach ulgi termomodernizacyjnej podatnik może odliczyć wydatki na docieplenie tarasów i balkonu, czy wyłącznie tarasu stanowiącego jednocześnie strop powierzchni mieszkalnej budynku? Podatnik może odliczyć wydatki związane z dociepleniem obu tarasów i balkonu, gdyż stanowią one integralną część budynku, o ile spełni pozostałe warunki – wskazał minister finansów w objaśnieniach z 30 marca 2023 r.

W praktyce jednak może to nie być tak oczywiste, o czym przekonał się podatnik, który chciał zabudować taras przy użyciu konstrukcji aluminiowej pokrytej od góry poliwęglanem komorowym. Przednia ściana tarasu miała zostać zamknięta szkłem hartowanym. Dyrektor KIS odmówił prawa do ulgi (sygn. 0112-KDIL2-1.4011.826.2023.2.MB), bo stwierdził, że takie wydatki nie zostały uwzględnione w rozporządzeniu. Nie można też odliczyć wydatków na drzwi, które nie znajdują się w zewnętrznej ścianie budynku (bryle budynku). We wspomnianym rozporządzeniu mowa jest o wymianie stolarki zewnętrznej, np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych.©℗

Rozstrzygnięcia dyrektora KIS dotyczące ulgi termomodernizacyjnej