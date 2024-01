Ulgi zero PIT umożliwiają niepłacenie podatku osobom, których przychód nie przekracza kwoty 115 528 zł. Z ulg zero PIT najchętniej korzystają zarówno młodzi podatnicy, jak i seniorzy, którym przysługują uprawnienia emerytalne, ale pozostają oni aktywni zawodowo. Kogo dotyczą ulgi zero PIT? Jakie dają korzyści? Jakich przychodów dotyczą? Przeczytaj poniżej.