Od Nowego Roku wnioski o wydanie wiążących informacji stawkowych (WIS) będzie można składać tylko przez konto podatnika w e-Urzędzie Skarbowym, natomiast wnioski o wiążące informacje akcyzowe (WIA) i o wiążące informacje o pochodzeniu (WIP) – przez portal PUESC.

Wynika to z nowelizacji z 16 czerwca 2023 r. ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1598).

Przypomnijmy, że od 1 lipca 2023 r. inna nowelizacja spowodowała, że wszystkie wiążące informacje: WIS, WIA, WIT i WIP zaczęły być wydawane przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Od tego momentu nie trzeba też już płacić za wydanie WIS.

Nowe funkcjonalności

Z początkiem 2024 r. wejdą w życie kolejne zmiany. Nie będzie już można wystąpić o te informacje w formie papierowej, lecz tylko w formie elektronicznej, odpowiednio przez konto w e-US i portal PUESC. Tylko do postępowań wszczętych i niezakończonych przed 1 stycznia 2024 r. będą stosowane dotychczasowe zasady.

Ministerstwo Finansów już wcześniej zapowiadało, że od 1 stycznia 2024 r. w serwisie e-US i na portalu PUESC zostaną udostępnione nowe funkcjonalności, które umożliwią nie tylko przesyłanie wniosków o wydanie wiążących informacji (WIS, WIA i WIP), lecz także innych dokumentów dotyczących spraw o wydanie tych informacji.

Przypomnijmy, że do konta w e-US można się zalogować na stronie www.podatki.gov.pl za pomocą np. profilu zaufanego, bankowości elektronicznej, aplikacji mObywatel.

Do konta spółek, fundacji i stowarzyszeń w e-US może zalogować się wyłącznie upoważniona osoba. O nadanie dostępu (podstawowego lub rozszerzonego) można wnioskować do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach ewidencji podatników i płatników. Użytkownik z dostępem rozszerzonym może nadawać dostęp do konta spółki (lub np. fundacji) w e-US innym użytkownikom oraz go odbierać.

Interpretacje bez zmian

Zmiana w sposobie przesyłania nie będzie dotyczyła interpretacji podatkowych, które również są wydawane przez dyrektora KIS. Wnioski o ich wydanie nadal będzie można składać na papierze (osobiście lub pocztą tradycyjną). Będzie też je można przesyłać, tak jak dziś, przez internet za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na adres: ePUAP/KIS/wnioski, a także w e-US (jako załącznik do pisma ogólnego). ©℗