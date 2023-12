Wraz z nadejściem 2024 roku podatnicy powinni przygotować się na co najmniej kilka istotnych zmian w podatkach. Obligatoryjne obowiązywanie Krajowego Systemu e-Faktur czy wprowadzenie podatku minimalnego od osób prawnych to tylko niektóre z nich. Jakie nastąpią zmiany w podatkach w 2024 roku? Odpowiadamy poniżej.

Zmiany w podatkach w 2024 roku – rewolucja w fakturowaniu

Najistotniejszą zmianą w podatkach w 2024 roku będzie wejście w życie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Od dnia 1 lipca 2024 roku KSeF będzie rozwiązaniem obowiązkowym.

KSeF pozwala na wystawianie i udostępnianie ustrukturyzowanych faktur. Fakturowanie będzie się więc odbywało poprzez dedykowaną do tego platformę.

Przygotowanie do korzystania z KSeF wymaga dostosowania systemów oraz wewnętrznych procesów w firmie. Będzie to niemałe wyzwanie dla podatników w 2024 roku.

Zmiany w podatkach w 2024 roku – podatek minimalny od osób prawnych

Kolejną zmianę w podatkach w 2024 roku stanowi wejście w życie przepisów regulujących tzw. podatek minimalny od osób prawnych.

Podatek minimalny od osób prawnych będzie obejmował:

podatników, którzy mają siedzibę lub zarząd na terytorium RP, przez co podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,

podatkowe grupy kapitałowe,

podatników prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład

- którzy z działalności operacyjnej za dany rok podatkowy poniosą stratę albo u których udział dochodu w przychodach nie przekroczy wysokości 2%.

Stawka minimalnego podatku dochodowego od osób prawnych wyniesie 10% podstawy opodatkowania. Podatek minimalny będzie płatny wraz z rocznym zeznaniem podatkowym.

Zmiany w podatkach w 2024 roku – opłata dotycząca produktów z tworzyw sztucznych

Od dnia 1 stycznia wejdzie życie kolejna zmiana w podatkach w 2024 roku, dotycząca nowej opłaty dla podmiotów prowadzących działalność handlową lub gastronomiczną.

Podmioty te będą zobowiązane do pobierania opłaty od swoich klientów przy wydawaniu napojów i żywności w jednorazowych kubkach lub pojemnikach z tworzyw sztucznych.

Od dnia 1 lipca 2024 roku konieczne będzie również zapewnienie klientowi dostępności alternatywnego opakowania.

Opisana zmiana w podatkach w 2024 roku nie będzie dotyczyła jednak sprzedaży artykułów spożywczych zapakowanych fabrycznie w pojemniki z tworzyw sztucznych.

Zmiany w podatkach w 2024 roku – wzrost podatku rolnego

Od stycznia 2024 roku podatek rolny wzrośnie aż o 21%. Teoretycznie dotyczy on jedynie właścicieli i osób korzystających z użytków rolnych, w praktyce jednak wywiera ogromny wpływ na wysokość cen żywności.

Stawki podatku rolnego w 2024 roku wyniosą:

224,09 zł za jeden hektar przeliczeniowy, co oznacza wzrost o 38,95 zł,

448,15 zł za hektar pozostałych gruntów rolnych, co oznacza wzrost o 77,80 zł.

Zmiany w podatkach w 2024 roku – stawki VAT

Do dnia 31 marca 2024 roku przedłużono obowiązywanie obniżonych do 0% stawek podatku VAT na podstawowe artykuły spożywcze. Nastąpiło to na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2023 roku w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług.

Stawkę podatku VAT w wysokości 0% stosuje się do takich towarów spożywczych, jak owoce, warzywa, mięso, nabiał i produkty ze zbóż.

Jeśli stawka podatku VAT w wysokości 0% nie zostanie przedłużona, od kwietnia 2024 roku wróci ona do poziomu 5%.

Podsumowanie

Podatnicy w 2024 roku muszą przygotować się na kilka istotnych zmian w systemie podatkowym. Wśród nich należy wymienić wprowadzenie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur, podatku minimalnego od osób prawnych czy opłaty dotyczącej produktów z tworzyw sztucznych. Od stycznia 2024 roku wzrośnie podatek rolny, co może istotnie wpłynąć na ceny żywności. Do dnia 31 marca 2024 roku przedłużono obowiązywanie obniżonych do 0% stawek podatku VAT na podstawowe artykuły spożywcze. Brak ponownego przedłużenia oznaczać będzie powrót stawki podatku VAT do poziomu 5% od kwietnia 2024 roku.